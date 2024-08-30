関連記事
前日に動いた銘柄 part1 アクリート、ミガロHD、円谷フィHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 アクリート、ミガロHD、円谷フィHDなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
SE H＆I＜9478＞ 259 +26
発行済株式数の2.26％上限の自社株買い。
KOKUSAI＜6525＞ 3895 -90
SOX指数安、エヌビディアの時間外下落で半導体関連株は動じて軟調。
木村化工＜6378＞ 753 +27
新型「ヒートポンプ式バイオエタノール蒸留装置」を発明・特許出願。
ブルーイノベ＜5597＞ 864 +33
NEDOの研究開発事業(ドローン航路)実施先に選定。
アクリート＜4395＞ 771 +100
「音声・顔画像分析サービス」などAI技術を活用した新事業を開始。
Gオイスター＜3224＞ 1297 -400
株主優待制度を廃止。
ミガロHD＜5535＞ 1768 +181
顔認証プラットフォームの採用を引き続き材料視。
レオパレス21＜8848＞ 596 +37
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
インフォマート＜2492＞ 306 +13
SBI証券では目標株価を引き上げ。
不二製油グループ＜2607＞ 3234 +123
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
プラスアルファ＜4071＞ 1940 +66
「見える化エンジン」が13年連続国内シェア1位を獲得と発表。
マクセル＜6810＞ 1792 +70
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
円谷フィHD＜2767＞ 2100 +122
好決算発表以降は上値追いが続く。
チェンジHD＜3962＞ 1419 +11
28日はアイモバイルなども強い動きとなっており。
群馬銀行＜8334＞ 963.1 +36.2
自社株買いや自社株消却の発表を好感。
ネクセラファーマ＜4565＞ 1459 -258
ニューロクラインの株価下落に追随売り。
イズミ＜8273＞ 3198 -272
今期の大幅減益見通しを嫌気。
Sansan＜4443＞ 2226 -111
エヌビディア時間外下落でグロース株の一角に売りも向かう。
リンガーハット＜8200＞ 2238 -92
配当・優待権利落ちが響く。
明光ネットワークジャパン＜4668＞ 702 -28
配当・優待権利落ちで処分売り優勢。
ニデック<6594> 5883 -202
協業先の米スーパーマイクロが急落で。
北越コーポレーション<3865> 1566 -60
天井到達感からの処分売りが続く。
TOWA<6315> 6960 -290
エヌビディアの時間外下落で半導体関連は軟調。《CS》
スポンサードリンク