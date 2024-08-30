*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 アクリート、ミガロHD、円谷フィHDなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

SE H＆I＜9478＞ 259 +26

発行済株式数の2.26％上限の自社株買い。

KOKUSAI＜6525＞ 3895 -90

SOX指数安、エヌビディアの時間外下落で半導体関連株は動じて軟調。

木村化工＜6378＞ 753 +27

新型「ヒートポンプ式バイオエタノール蒸留装置」を発明・特許出願。

ブルーイノベ＜5597＞ 864 +33

NEDOの研究開発事業(ドローン航路)実施先に選定。

アクリート＜4395＞ 771 +100

「音声・顔画像分析サービス」などAI技術を活用した新事業を開始。

Gオイスター＜3224＞ 1297 -400

株主優待制度を廃止。

ミガロHD＜5535＞ 1768 +181

顔認証プラットフォームの採用を引き続き材料視。

レオパレス21＜8848＞ 596 +37

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

インフォマート＜2492＞ 306 +13

SBI証券では目標株価を引き上げ。

不二製油グループ＜2607＞ 3234 +123

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

プラスアルファ＜4071＞ 1940 +66

「見える化エンジン」が13年連続国内シェア1位を獲得と発表。

マクセル＜6810＞ 1792 +70

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

円谷フィHD＜2767＞ 2100 +122

好決算発表以降は上値追いが続く。

チェンジHD＜3962＞ 1419 +11

28日はアイモバイルなども強い動きとなっており。

群馬銀行＜8334＞ 963.1 +36.2

自社株買いや自社株消却の発表を好感。

ネクセラファーマ＜4565＞ 1459 -258

ニューロクラインの株価下落に追随売り。

イズミ＜8273＞ 3198 -272

今期の大幅減益見通しを嫌気。

Sansan＜4443＞ 2226 -111

エヌビディア時間外下落でグロース株の一角に売りも向かう。

リンガーハット＜8200＞ 2238 -92

配当・優待権利落ちが響く。

明光ネットワークジャパン＜4668＞ 702 -28

配当・優待権利落ちで処分売り優勢。

ニデック<6594> 5883 -202

協業先の米スーパーマイクロが急落で。

北越コーポレーション<3865> 1566 -60

天井到達感からの処分売りが続く。

TOWA<6315> 6960 -290

エヌビディアの時間外下落で半導体関連は軟調。《CS》