*07:02JST 米国株式市場は反落、長期金利上昇やエヌビディア決算を警戒（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

SEP24

Ｏ 38335（ドル建て）

Ｈ 38605

Ｌ 37930

Ｃ 38170 大証比-200（イブニング比+20）

Vol 7237



SEP24

Ｏ 38300（円建て）

Ｈ 38580

Ｌ 37900

Ｃ 38140 大証比-230（イブニング比-10）

Vol 20394

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.46円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ディスコ<6

146>、東京エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ルネサス＜6723＞、SMC＜6273＞、三菱商

事＜8058＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 187.67 1.92 2711 -35.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.40 0.08 1502 -7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 88.76 -1.25 25645 -545

6758 (SONY.N) ソニー 96.75 0.68 13977 -118

9432 (NTTYY) NTT 26.68 -0.23 154 -1.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.40 -0.70 2947 -53

6501 (HTHIY) 日立製作所 47.32 0.57 3418 -37

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.63 -0.67 45693 -507

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.30 -1.21 8176 -169

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.02 0.03 6362 -85

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.46 -1.10 7256 -61

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.27 -0.03 9585 -19

8031 (MITSY) 三井物産 414.25 -5.75 2992 -30

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.16 -0.11 8783 -116

4568 (DSNKY) 第一三共 41.10 0.42 5937 -43

9433 (KDDIY) KDDI 16.80 -0.01 4854 -32

7974 (NTDOY) 任天堂 13.64 -0.27 7882 -85

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.10 -0.16 5359 -36

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.55 -0.04 1567 -5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.42 0.02 4166 -33

6902 (DNZOY) デンソー 15.42 0.07 2228 -20.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.23 -0.14 7289 -46

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.40 -0.30 3958 -25

8411 (MFG.N) みずほFG 4.18 0.00 3019 3

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.68 -0.23 18318 -232

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.97 0.01 4325 -14

7741 (HOCPY) HOYA 142.28 0.90 20554 -196

6503 (MIELY) 三菱電機 31.69 -0.04 2289 -28.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.82 -0.10 2837 -38

7751 (CAJPY) キヤノン 34.45 -0.09 4977 -37

6273 (SMCAY) SMC 22.56 -0.72 65180 -1210

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 0.10 1213 -172.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 -0.20 41316 -934

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.32 -0.11 2069 -31

8053 (SSUMY) 住友商事 23.21 -0.19 3353 -25

6702 (FJTSY) 富士通 17.72 0.06 2560 -30

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 79.16 0.46 11435 -110

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.60 0.03 5663 -39

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1445 23

8002 (MARUY) 丸紅 165.20 -2.94 2386 -41

6723 (RNECY) ルネサス 8.31 -0.18 2401 -49

6954 (FANUY) ファナック 14.37 -0.27 4152 -56

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.60 -0.03 3265 -33

8801 (MTSFY) 三井不動産 31.80 -0.50 1531 -16

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.55 -0.30 3980 -37

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.21 0.01 3817 -29

6594 (NJDCY) 日本電産 10.39 -0.06 6004 -81

6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.50 1.70 6428 47

4543 (TRUMY) テルモ 19.05 -0.16 2752 -11

8591 (IX.N) オリックス 122.74 -0.73 3546 -18

（時価総額上位50位、1ドル144.46円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 11.22 810 32.5 4.18

9503 (KAEPY) 関西電力 9.10 2629 100 3.95

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.00 1734 58.5 3.49

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1445 23 1.62

6506 (YASKY) 安川電機 68.38 4939 46 0.94

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 1213 -172.5 -12.45

8750 (DLICY) 第一生命HD 25.60 3698 -517 -12.27

7259 (ASEKY) アイシン精機 32.10 4637 -357 -7.15

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 41316 -934 -2.21

8035 (TOELY) 東京エレク 88.76 25645 -545 -2.08



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41091.42 前日比：-159.08

始値：41250.17 高値：41351.11 安値：40842.29

年初来高値：41250.50 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17556.03 前日比：-198.79

始値：17738.80 高値：17759.94 安値：17439.40

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5592.18 前日比：-33.62

始値：5624.51 高値：5627.03 安値：5560.95

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.126％ 米10年国債 3.837％



米国株式市場は反落。ダウ平均は159.08ドル安の41,091.42ドル、ナスダックは198.79

ポイント安の17,556.03で取引を終了した。

主要経済指標の発表なく、寄り付き後、まちまち。ダウは過去最高値付近から利益確定

売りが強まったほか、ナスダックも長期金利上昇を警戒した売りや、半導体メーカー、

エヌビディア（NVDA）の決算発表を控えた手仕舞い売りも強まったと見られ、終日売り

が先行した。終盤にかけても戻り鈍く相場は下落で終了。セクター別では、銀行や保険

が上昇した一方で、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。

オンラインペット用品小売りのチューイ（CHWY）は第2四半期決算で、調整後の1株当た

り利益が予想を大きく上回り、上昇。サーバーソリューション会社のスーパー・マイク

ロ・コンピューター（SMCI）は2024年度の年次報告書（フォーム10K）の提出延期を発

表し、大幅安。カジュアル衣料小売りのアバクロンビー・アンド・フィッチ（ANF）は

第2四半期決算で6四半期連続で売上高が市場予想を上回ったが、売り上げ総利益率が予

想を小幅下回ったほか、ホロウィッツ最高責任者（CEO）が「環境の不透明性が増して

いる」と警告し、下落した。

靴小売りのフットロッカー（FL）は四半期決算で通期見通し据え置きが市場の予想に満

たず下落。カルバンクラインなどのブランドを運営するアパレルのPVH（PVH）は第2四

半期決算の見通しが嫌気され、下落。航空会社のユナイテッド（UAL）は客室乗務員が

投票でストライキ支持する姿勢を示したため警戒感に、売られた。

半導体メーカー、エヌビディア（NVDA）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後

の1株利益が予想を上回ったほか追加自社株買い計画を発表したが、売上高見通しが市

場の期待に満たず時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》