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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米中古住宅販売件数など

2024年8月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(8月)　　49.1
09:30　サービス業PMI(8月)　　53.7
09:30　総合PMI(8月)　　52.5
15:00　工作機械受注(7月)　　8.4％


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(7月)　　4.61％
14:00　印・製造業PMI速報(8月)　　58.1
14:00　印・サービス業PMI速報(8月)　　60.3
14:00　印・総合PMI速報(8月)　　60.7
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　45.6　45.8
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月)　51.0　51.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(8月)　　50.2
17:30　英・製造業PMI(8月)　　52.1
17:30　英・サービス業PMI(8月)　　52.5
17:30　英・総合PMI(8月)　　52.8
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件
22:45　米・製造業PMI(8月)　　49.6
22:45　米・サービス業PMI(8月)　　55.0
22:45　米・総合PMI(8月)　　54.3
23:00　米・中古住宅販売件数(7月)　390万件　389万件
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月)　　-13


韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・ジャクソンホール会議(カンザスシティー連銀主催の年次経済シンポジウム、24日まで)

米・30年債入札

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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