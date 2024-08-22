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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米中古住宅販売件数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(8月) 49.1
09:30 サービス業PMI(8月) 53.7
09:30 総合PMI(8月) 52.5
15:00 工作機械受注(7月) 8.4％
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(7月) 4.61％
14:00 印・製造業PMI速報(8月) 58.1
14:00 印・サービス業PMI速報(8月) 60.3
14:00 印・総合PMI速報(8月) 60.7
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 45.6 45.8
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月) 51.0 51.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(8月) 50.2
17:30 英・製造業PMI(8月) 52.1
17:30 英・サービス業PMI(8月) 52.5
17:30 英・総合PMI(8月) 52.8
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.7万件
22:45 米・製造業PMI(8月) 49.6
22:45 米・サービス業PMI(8月) 55.0
22:45 米・総合PMI(8月) 54.3
23:00 米・中古住宅販売件数(7月) 390万件 389万件
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月) -13
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・ジャクソンホール会議(カンザスシティー連銀主催の年次経済シンポジウム、24日まで)
米・30年債入札
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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