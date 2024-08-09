*07:03JST 米国株式市場は反発、景気悪化懸念が後退（8日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

SEP24

Ｏ 34435（ドル建て）

Ｈ 35870

Ｌ 33820

Ｃ 35680 大証比+900（イブニング比-20）

Vol 22526



SEP24

Ｏ 34345（円建て）

Ｈ 35755

Ｌ 33700

Ｃ 35575 大証比+795（イブニング比-125）

Vol 41185

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル147.21円換算）で、東京エレク＜8035＞、リクルー

トHD＜6098＞、ソフトバンクG＜9984＞、富士通＜6702＞、テルモ＜4543＞、ディスコ<6146

>、アドバンテスト＜6857＞、などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.37 2.19 2493 42

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.56 0.17 1407 13.5

8035 (TOELY) 東京エレク 98.30 13.41 28941 3311

6758 (SONY.N) ソニー 84.43 -0.13 12429 139

9432 (NTTYY) NTT 24.98 -0.24 147 1.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.10 0.03 2812 69

6501 (HTHIY) 日立製作所 43.39 -0.20 3194 58

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.54 1.54 40542 702

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.72 -0.55 7572 337

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.56 0.74 6053 108

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 87.49 -0.68 6440 94

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 11.88 0.14 8744 97

8031 (MITSY) 三井物産 387.09 2.09 2849 32

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.28 0.92 8303 530

4568 (DSNKY) 第一三共 37.62 0.07 5538 16

9433 (KDDIY) KDDI 15.39 -0.03 4531 12

7974 (NTDOY) 任天堂 12.99 0.09 7649 83

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.92 -0.14 4993 97

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.44 -0.21 1445 23

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.39 0.07 3942 10

6902 (DNZOY) デンソー 14.51 0.11 2136 23

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.63 -0.22 6074 107

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.85 0.38 3953 29

8411 (MFG.N) みずほFG 3.74 -0.01 2753 38

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.95 0.53 17592 67

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.87 0.06 4084 36

7741 (HOCPY) HOYA 134.55 6.35 19807 287

6503 (MIELY) 三菱電機 29.51 0.59 2172 31

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.65 0.06 2841 41

7751 (CAJPY) キヤノン 30.54 1.09 4496 44

6273 (SMCAY) SMC 22.48 -0.36 66186 1326

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 -0.15 1229 -134

6146 (DSCSY) ディスコ 29.80 -0.20 43869 1719

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 0.02 1693 11.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.44 0.21 3156 47

6702 (FJTSY) 富士通 16.77 -0.05 2469 107

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 73.18 0.93 10773 203

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.38 0.51 5706 49

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1325 -28.5

8002 (MARUY) 丸紅 154.97 3.51 2281 28

6723 (RNECY) ルネサス 7.67 0.23 2258 80

6954 (FANUY) ファナック 13.51 0.18 3978 65

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.82 0.40 3065 37

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.70 -0.50 1457 18.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.07 0.22 3838 73

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.42 0.47 3362 28

6594 (NJDCY) 日本電産 9.89 -0.35 5824 49

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.10 1.00 6050 234

4543 (TRUMY) テルモ 17.65 0.99 2598 112.5

8591 (IX.N) オリックス 109.38 -1.48 3220 34

（時価総額上位50位、1ドル147.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8035 (TOELY) 東京エレク 98.30 28941 3311 12.92

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1774 144 8.83

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.28 8303 530 6.82

4452 (KAOOY) 花王 9.16 6742 412 6.51

1605 (IPXHY) 国際石油開発 14.49 2133 113 5.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1229 -134 -9.83

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3386 -301 -8.16

3659 (NEXOY) ネクソン 19.80 2915 -246 -7.78

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4122 -278 -6.32

5020 (JXHLY) ENEOS 8.97 660 -15.4 -2.28



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39446.49 前日比：683.04

始値：38940.38 高値：39508.40 安値：38922.79

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16660.02 前日比：464.22

始値：16408.27 高値：16694.25 安値：16262.93

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5319.31 前日比：119.81

始値：5252.57 高値：5328.03 安値：5233.85

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.279％ 米10年国債 3.994％



米国株式市場は反発。ダウ平均は683.04ドル高の39,446.49ドル、ナスダックは464.

21ポイント高の16,660.02で取引を終了した。

週次失業保険申請件数が予想を下回ったため安心感が広がり、寄り付き後、上昇。

労働市場や景気の悪化懸念が後退し、終日堅調に推移した。終盤にかけて、上げ幅

を拡大し、終了。セクター別では、半導体・同製造装置の上昇が特に目立った。

ソフトウエア開発会社のパランティア・テクノロジー（PLTR）はソフトウエアメー

カーのマイクロソフト（MSFT）と提携し、政府のクラウドやAI（人工知能）ツール

結合させるオープンAIのGPT-4を含むソフトウエアを国防省、諜報機関へ売却する計

画が明らかになり、上昇。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UAA）は四半

期決算で業務再編計画が奏功し売上が予想を上回ったほか、見通し上方修正が好感

され、上昇。

製薬会社のイーライリリー（LLY）は糖尿病治療薬のマンジャロや肥満治療薬のゼッ

プバウンドなどの売り上げが好調で通期収入予想を上方修正し、上昇。ドーナッツ

会社のクリスピー・クリーム（DNUT）は第2四半期決算の内容が警戒された程落ち込

まず、安心感に買われた。

オンライン旅行サービスのエクスぺディア（EXPE）は取引終了後に四半期決算を発

表。1株当たり利益が予想を上回ったが、7月の旅行需要が弱く、通期見通し下方修

正が嫌気され時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》