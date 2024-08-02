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東証グロース市場250指数先物概況：マザーズ指数時代の水準まで急落
記事提供元：フィスコ
*15:38JST 東証グロース市場250指数先物概況：マザーズ指数時代の水準まで急落
8月2日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比52pt安の566pt。なお、高値は602pt、安値は566pt、日中取引高は12632枚。前日1日の米国市場のダウ平均は反落。利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。その後、失業保険申請件数が1年ぶりの高水準に達したほか、ISM製造業景況指数が予想外に低下するなど、急速な景気悪化を警戒した売りが加速し、相場は下落に転じた。主要ハイテク企業決算を控えた警戒感も重しとなり相場は終日軟調に推移し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比27pt安の591ptからスタートした。日経平均株価が過去2番目となる下げ幅を記録し、日本市場全体の投資マインドが悪化。東証グロース250指数も、マザーズ指数時代となる20年4月以来の水準まで売り込まれ、年初来安値を更新。落ち着きどころを探る間もなく時間を追うごとに下げが加速し、今日の安値となる566ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアル＜141A＞やフリー＜4478＞などが下落した。《TY》
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