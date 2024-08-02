関連記事
8/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 8/2
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38126.33、-975.49）
・NYダウは下落（40347.97、-494.82）
・ナスダック総合指数は下落（17194.15、-405.25）
・1ドル＝149.30-40円
・シカゴ日経先物は下落（36845、大阪比-1105）
・SOX指数は下落（4859.59、-373.60）
・VIX指数は上昇（18.59、+2.23）
・米原油先物は下落（76.31、-1.60）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネタリーベース（7月）
・決算発表:エーザイ、川崎船、JT、LINEヤフー、三井住友、ミネベア、西武HD、千
葉銀行、三井不、任天堂、KDDI、イビデン、サンリオ、SBI
・インド外貨準備高（先週）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（7月）
・ブラジル鉱工業生産（6月）
・米非農業部門雇用者数（7月）
・米失業率（7月）
・米平均時給（7月）
・米製造業受注（6月）《ST》
スポンサードリンク