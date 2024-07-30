*08:50JST 7/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38468.63、+801.22）

・ナスダック総合指数は上昇（17370.20、+12.32）

・1ドル＝154.00-10円

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（40539.93、-49.41）

・シカゴ日経先物は下落（38330、大阪比-120）

・SOX指数は下落（5087.62、-15.51）

・VIX指数は上昇（16.60、+0.21）

・米原油先物は下落（75.81、-1.35）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・完全失業率（6月）

・有効求人倍率（6月）

・貿易統計（7月上旬）

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・日本取引所グループの山道CEOが記者会見

・Heartseedが新規上場

・オリエンタルランド＜4661＞、村田製＜6981＞、野村＜8604＞、JR東海＜9022＞など決算

発表

・独GDP速報値（4-6月）

・独消費者物価指数（7月）

・ユーロ圏GDP速報値（4-6月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）

・ユーロ圏景況感指数（7月）

・ブラジルFGVインフレ率IGPM（7月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）

・米FHFA住宅価格指数（5月）

・米JOLT求人件数（6月）

・米消費者信頼感指数（7月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（31日まで）

・マイクロソフト、P＆G、ファイザーなど決算発表《ST》