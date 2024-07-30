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7/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 7/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38468.63、+801.22）
・ナスダック総合指数は上昇（17370.20、+12.32）
・1ドル＝154.00-10円
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（40539.93、-49.41）
・シカゴ日経先物は下落（38330、大阪比-120）
・SOX指数は下落（5087.62、-15.51）
・VIX指数は上昇（16.60、+0.21）
・米原油先物は下落（75.81、-1.35）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・完全失業率（6月）
・有効求人倍率（6月）
・貿易統計（7月上旬）
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・日本取引所グループの山道CEOが記者会見
・Heartseedが新規上場
・オリエンタルランド＜4661＞、村田製＜6981＞、野村＜8604＞、JR東海＜9022＞など決算
発表
・独GDP速報値（4-6月）
・独消費者物価指数（7月）
・ユーロ圏GDP速報値（4-6月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）
・ユーロ圏景況感指数（7月）
・ブラジルFGVインフレ率IGPM（7月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）
・米FHFA住宅価格指数（5月）
・米JOLT求人件数（6月）
・米消費者信頼感指数（7月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（31日まで）
・マイクロソフト、P＆G、ファイザーなど決算発表《ST》
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