*07:03JST 米国株式市場は上昇、主要企業の好決算や利下げ期待が支援（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

SEP24

Ｏ 38035（ドル建て）

Ｈ 38325

Ｌ 37660

Ｃ 38290 大証比+600（イブニング比+90）

Vol 11417



SEP24

Ｏ 37765（円建て）

Ｈ 38265

Ｌ 37595

Ｃ 38235 大証比+545（イブニング比+35）

Vol 32404

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.75円換算）で、信越化学工業＜4063＞、アドバ

ンテスト＜6857＞、丸紅＜8002＞、三井物産＜8031＞、東京エレク＜8035＞、日本郵政<6178

>、トヨタ自動車＜7203＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 192.52 -2.73 2960 51

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.13 0.09 1711 25.5

8035 (TOELY) 東京エレク 91.45 -2.14 28121 496

6758 (SONY.N) ソニー 87.32 1.29 13425 205

9432 (NTTYY) NTT 25.95 0.23 160 2.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.50 0.40 3152 39

6501 (HTHIY) 日立製作所 41.41 1.41 3183 50

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.90 0.37 41359 509

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.17 -0.23 9277 103

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.45 1.37 6596 292

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.57 0.97 7578 106

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.88 0.24 10670 125

8031 (MITSY) 三井物産 455.00 7.67 3498 62

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.59 -0.02 8141 114

4568 (DSNKY) 第一三共 37.12 -0.48 5707 49

9433 (KDDIY) KDDI 14.70 0.01 4520 7

7974 (NTDOY) 任天堂 13.53 0.19 8321 74

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.82 -0.27 5661 93

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.28 0.41 1603 22.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.09 -0.04 4333 4

6902 (DNZOY) デンソー 15.62 0.00 2402 30.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.41 0.06 6276 12

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.69 0.38 4411 10

8411 (MFG.N) みずほFG 4.29 0.02 3298 44

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.38 0.39 22109 209

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.77 0.10 4234 -11

7741 (HOCPY) HOYA 120.92 2.67 18591 286

6503 (MIELY) 三菱電機 32.29 -0.24 2482 33.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.18 0.15 3438 34

7751 (CAJPY) キヤノン 30.39 1.00 4672 50

6273 (SMCAY) SMC 23.52 0.81 72324 1234

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 0.00 1330 -149.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.50 0.30 46894 794

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.27 -0.08 1733 3

8053 (SSUMY) 住友商事 25.00 0.37 3844 60

6702 (FJTSY) 富士通 17.66 0.66 2715 15

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 81.36 0.70 12509 169

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.79 0.27 6085 23

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1538 27

8002 (MARUY) 丸紅 185.50 3.45 2852 51

6723 (RNECY) ルネサス 8.01 -0.31 2463 21

6954 (FANUY) ファナック 13.38 0.35 4114 17

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.17 -0.02 3409 48

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.20 0.50 1497 20.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.77 0.26 4577 37

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.14 -0.20 3426 29

6594 (NJDCY) 日本電産 11.10 -0.27 6827 104

6857 (ATEYY) アドバンテスト 36.60 0.00 5627 122

4543 (TRUMY) テルモ 17.72 0.21 2724 25

8591 (IX.N) オリックス 115.93 1.21 3565 45

（時価総額上位50位、1ドル153.75円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6988 (NDEKY) 日東電工 45.93 14123 1298 10.12

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.76 2423 181 8.07

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.45 6596 292 4.63

2587 (STBFY) サントリー食品 18.32 5633 180 3.30

4578 (OTSKY) 大塚HD 24.92 7663 171 2.28

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

4523 (ESAIY) Eisai Co 9.25 5689 -939 -14.17

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4305 -486 -10.14

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 1330 -149.5 -10.10

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.00 3998 -354 -8.13

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1799 -102.5 -5.39



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40589.34 前日比：654.27

始値：40140.86 高値：40753.83 安値：40140.86

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17357.88 前日比：176.16

始値：17331.95 高値：17454.57 安値：17239.99

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5459.10 前日比：59.88

始値：5433.67 高値：5488.32 安値：5430.70

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.458％ 米10年国債 4.193％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は654.27ドル高の40,589.34ドル、ナスダックは176.

16ポイント高の17,357.88で取引を終了した。

主要企業の好決算を受けた買いが先行し、寄り付き後、上昇。PCE価格指数も想定内

にとどまりインフレ鈍化基調を確認、年内の利下げ期待を受けた買いに相場は続伸

した。ソフトランディング期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終了。

セクター別では、特に不動産管理・開発や耐久消費財・アパレルの上昇が目立っ

た。

住宅建設のKBホームズ（KBH）やDRホートン（DHI）などは利下げに伴う売り上げ増

期待に、それぞれ上昇。消費者・オフィス用品など製造の3M（MMM）は第2四半期決

算で、純売上高が予想を上回ったほか、通期の利益見通しを引き上げ、大幅高。消

費財メーカーのコルゲート・パルモリーブ（CL）は第2四半期決算で調整後の1株利

益が予想を上回ったほか、通期の売上見通し引き上げで、上昇した。ケーブルテレ

ビ会社のチャーター・コミユニケーションズ（CHTR）はブロードバンド契約者数が

警戒されていたほど減少しなかったほか、モバイルサービスの伸びが支援し四半期

決算の内容が予想を上回り、上昇。

携帯端末のアップル（AAPL）は中国の4－6月期アイフォーン出荷台数が前年同期で

3.1％減、市場占有率も低下したと報じられたがアナリストの目標株価引き上げで、

小幅高。一方、糖尿病患者を対象とした血糖値モニタリングシステムの設計・開発

に注力する医療機器メーカーのデクスコム（DXCM）は世界の競争激化を懸念し通期

見通しを予想外に引き下げたことが、警戒感につながり、大幅安となった。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.37まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》