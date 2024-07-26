*15:37JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ

輸送用機器が下落率トップ。そのほか保険業、電力・ガス業、空運業、サービス業なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか金属製品、機械、パルプ・紙、ゴム製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,831.92 ／ 1.13

2. 金属製品 ／ 1,497.76 ／ 0.94

3. 機械 ／ 3,179.87 ／ 0.62

4. パルプ・紙 ／ 519.87 ／ 0.57

5. ゴム製品 ／ 4,410.9 ／ 0.42

6. 繊維業 ／ 690.8 ／ 0.41

7. 銀行業 ／ 340.82 ／ 0.32

8. 鉱業 ／ 661.09 ／ 0.29

9. 化学工業 ／ 2,623.18 ／ 0.24

10. 医薬品 ／ 3,944.71 ／ 0.02

11. 不動産業 ／ 1,994.1 ／ -0.01

12. 卸売業 ／ 3,936.35 ／ -0.10

13. 精密機器 ／ 11,985.09 ／ -0.10

14. ガラス・土石製品 ／ 1,414.57 ／ -0.19

15. 電気機器 ／ 4,614.58 ／ -0.22

16. その他金融業 ／ 1,073.32 ／ -0.24

17. 小売業 ／ 1,716.93 ／ -0.26

18. 情報・通信業 ／ 5,688.23 ／ -0.28

19. 建設業 ／ 1,743.37 ／ -0.30

20. 食料品 ／ 2,331.48 ／ -0.30

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,908.39 ／ -0.35

22. 陸運業 ／ 1,935.56 ／ -0.46

23. 海運業 ／ 1,692.56 ／ -0.54

24. 非鉄金属 ／ 1,365.26 ／ -0.70

25. 証券業 ／ 607.35 ／ -0.81

26. 水産・農林業 ／ 581.7 ／ -0.85

27. 鉄鋼 ／ 741.38 ／ -0.97

28. その他製品 ／ 5,197.5 ／ -1.01

29. サービス業 ／ 3,042.27 ／ -1.06

30. 空運業 ／ 216.92 ／ -1.34

31. 電力・ガス業 ／ 539.25 ／ -1.59

32. 保険業 ／ 2,574.53 ／ -1.64

33. 輸送用機器 ／ 4,554.67 ／ -2.30《CS》