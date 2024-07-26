*07:32JST 米国株式市場はまちまち、GDP好感もハイテクが重し（25日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

SEP24

Ｏ 38285（ドル建て）

Ｈ 38360

Ｌ 37395

Ｃ 37840 大証比+110（イブニング比+140）

Vol 20367



SEP24

Ｏ 38165（円建て）

Ｈ 38305

Ｌ 37335

Ｃ 37770 大証比+40（イブニング比+70）

Vol 53578

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.92円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、リクル

ートHD＜6098＞、アドバンテスト＜6857＞、ソニー＜6758＞、ルネサス＜6723＞、任天堂<79

74>、信越化学工業＜4063＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.25 -1.95 3005 -15

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.04 -0.17 1699 24

8035 (TOELY) 東京エレク 93.59 -1.02 28811 -199

6758 (SONY.N) ソニー 86.03 -3.16 13242 -173

9432 (NTTYY) NTT 25.72 0.17 158 -0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.10 -0.69 3094 -3

6501 (HTHIY) 日立製作所 40.00 -3.05 3078 0

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.53 0.69 40835 705

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.40 -1.60 9358 -7

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.08 -0.24 6181 -49

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 97.60 -1.93 7511 -25

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.64 -0.39 10497 57

8031 (MITSY) 三井物産 447.33 -3.84 3443 -9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.61 -0.68 8165 -110

4568 (DSNKY) 第一三共 37.60 -0.38 5787 -9

9433 (KDDIY) KDDI 14.69 0.05 4522 -32

7974 (NTDOY) 任天堂 13.34 -0.13 8213 -67

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.09 -1.11 5709 13

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.87 -0.30 1584 -1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.13 -0.10 4350 -10

6902 (DNZOY) デンソー 15.62 0.05 2404 13

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.35 0.78 6265 239

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.31 1.31 4357 -15

8411 (MFG.N) みずほFG 4.27 -0.14 3286 37

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.99 -0.16 21533 -152

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.67 0.09 4208 -31

7741 (HOCPY) HOYA 118.25 -0.45 18201 -144

6503 (MIELY) 三菱電機 32.53 -1.43 2504 -10

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.03 -0.19 3395 -25

7751 (CAJPY) キヤノン 29.39 1.02 4524 191

6273 (SMCAY) SMC 22.71 -0.56 69910 -100

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 -0.10 1331 -154

6146 (DSCSY) ディスコ 30.20 0.30 46484 -366

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.35 0.06 1747 -9

8053 (SSUMY) 住友商事 24.63 -0.15 3791 7

6702 (FJTSY) 富士通 17.00 0.77 2617 181.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 80.66 -3.52 12415 25

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.52 0.26 6009 -25

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1539 10

8002 (MARUY) 丸紅 182.05 -3.26 2802 2

6723 (RNECY) ルネサス 8.32 -1.05 2561 -22.5

6954 (FANUY) ファナック 13.03 -0.44 4011 -19

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.19 -0.56 3415 -10

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.70 -0.10 1473 -10

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.51 -0.42 4542 42

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.34 -0.12 3491 3

6594 (NJDCY) 日本電産 11.37 -0.15 7000 57

6857 (ATEYY) アドバンテスト 36.60 -1.00 5633 -75

4543 (TRUMY) テルモ 17.51 0.42 2695 -4

8591 (IX.N) オリックス 114.72 -1.48 3532 4

（時価総額上位50位、1ドル153.92円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.76 2426 177.5 7.89

6702 (FJTSY) 富士通 17.00 2617 181.5 7.45

7751 (CAJPY) キヤノン 29.39 4524 191 4.41

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.35 6265 239 3.97

4307 (NRILY) 野村総研 28.55 4394 131 3.07

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 1331 -154 -10.37

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4310 -477 -9.96

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.00 4002 -408 -9.25

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1801 -132.5 -6.85

4689 (YAHOY) LINEヤフー 4.70 362 -6.1 -1.66



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39935.07 前日比：81.20

始値：39828.63 高値：40438.82 安値：39817.50

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17181.73 前日比：-160.69

始値：17352.64 高値：17544.46 安値：17033.96

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5399.22 前日比：-27.91

始値：5428.70 高値：5491.59 安値：5390.95

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.484％ 米10年国債 4.243％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は81.20ドル高の39,935.07ドル、ナスダックは1

60.68ポイント安の17,181.73で取引を終了した。

リスク警戒感が根強く、寄り付き後、まちまち。しかし、4－6月期国内総生産（GD

P）や消費が予想を上回る伸びとなったため景気への悲観的見解が後退し買戻しが先

行、相場はプラス圏を回復した。ただ、重要インフレ指標の発表を控えた手仕舞い

売りが上値を抑制、さらに、ハイテクが弱く、終盤にかけ失速しナスダックは下落

に転じ、まちまちで終了。セクター別では資本財やエネルギーが上昇した一方、消

費者サービスが下落した。

玩具メーカーのハズブロ（HAS）は第2四半期決算で通期調整後の利息、税、減価償

却費前利益見通しを引き上げ、上昇。地銀のファースト・シチズンズ・バンクシェ

アーズ（FCNCA）は純金利収入見通しを引き上げたほか、35億ドル規模の自社株購入

計画が好感され。上昇。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）はアナリストの投資判

断や目標株価引き下げで、下落。スーパーマーケットチェーンのクローガー（KR）

は同社による同業のアルバートソン買収を巡りコロラド州検事が一時的に妨げる判

決をだし、売られた。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は競合で人

工知能（AI）開発に携わる非営利企業オープンAIがAI検索機能の「サーチGPT」を発

表し、売られた。

靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は取引終了後に四半期決算を発表。

主要ブランドのホカの売り上げが強く、2025年度の調整後1株利益見通しを引き上

げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》