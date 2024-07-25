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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米耐久財受注、米GDP速報値など

2024年7月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米耐久財受注、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　企業向けサービス価格指数(6月)　2.6％　2.5％
14:30　全国百貨店売上高(6月)　　14.4％
14:30　東京地区百貨店売上高(6月)　　17.3％


月例経済報告(7月)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　2.6％　3.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月)　1.8％　1.6％
17:00　独・IFO企業景況感指数(7月)　89.0　88.6
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(7月)　　91.1
20:30　ブ・経常収支(6月)　　-34億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(6月)　　30.23億ドル
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(7月)　　0.39％
21:30　米・耐久財受注(6月)　0.5％　0.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.3万件
21:30　米・GDP速報値(4-6月)　1.7％　1.4％

ブ・G20財務相・中央銀行総裁会議(26日まで)

米・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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