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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米耐久財受注、米GDP速報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米耐久財受注、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(6月) 2.6％ 2.5％
14:30 全国百貨店売上高(6月) 14.4％
14:30 東京地区百貨店売上高(6月) 17.3％
月例経済報告(7月)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(4-6月) 2.6％ 3.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月) 1.8％ 1.6％
17:00 独・IFO企業景況感指数(7月) 89.0 88.6
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(7月) 91.1
20:30 ブ・経常収支(6月) -34億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(6月) 30.23億ドル
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(7月) 0.39％
21:30 米・耐久財受注(6月) 0.5％ 0.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.3万件
21:30 米・GDP速報値(4-6月) 1.7％ 1.4％
ブ・G20財務相・中央銀行総裁会議(26日まで)
米・7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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