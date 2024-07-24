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7/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 7/24
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は低下（14.72、-0.19）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39594.39、-4.61）
・NYダウは下落（40358.09、-57.35）
・ナスダック総合指数は下落（17997.35、-10.22）
・1ドル＝155.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（39500、大阪比-40）
・SOX指数は下落（5397.90、-79.93）
・米原油先物は下落（76.96、-1.44）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・全国スーパーマーケット売上高（6月）
・石油製品価格（22日）
・住民基本台帳人口（1月1日）
・40年物国債入札
・日本、インド、欧州、米国などのPMI（7月）
・独10年物国債入札
・英30年物国債入札
・南アフリカ消費者物価指数（6月）
・米卸売在庫（6月）
・米新築住宅販売戸数（6月）
・米2年物変動利付債（FRN）と5年物国債の入札
・ボウマン米連邦準備制度理事会（FRB）理事が講演
・イスラエルのネタニヤフ首相が米議会で演説
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・AT&T、IBM、フォード、ドイツ銀行、BNPパリバなど決算発表《ST》
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