関連記事
前日に動いた銘柄 part1 ピクスタ、AIAI、ジャムコなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ピクスタ、AIAI、ジャムコなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
両毛システム＜9691＞ 2297 -151
第1四半期営業利益58.9％減。
Kudan＜4425＞ 1810 +63
米社がKudan技術を搭載した自律走行ロボット製品の販売を決定。
ベストワンドット＜6577＞ 2877 +107
24年7月期業績と配当予想を上方修正。
セルシード＜7776＞ 537 -100
22日まで2日連続ストップ安の売り地合い継続。
ピクスタ＜3416＞ 1010 +150
画像・動画素材の大口受注を発表。
AIAI＜6557＞ 1620 +300
引き続き1対2の株式分割や株主優待制度導入が手掛かり。
ジャムコ＜7408＞ 1650 +187
フィリップ証券では新規に買い推奨。
ティーガイア＜3738＞ 3700 +345
再編思惑が続く格好のもようで。
日本郵船＜9101＞ 4825 +364
ONEの上振れを背景に業績予想を上方修正。
川崎汽船＜9107＞ 2395.5 +145.0
日本郵船の業績上方修正で連想買い。
武蔵精密工業＜7220＞ 2057 +151
SMBC日興証券の子会社訪問レポートなど材料視。
BEENOS＜3328＞ 2449 +155
米国向け配送料の大幅値下げを発表。
横浜ゴム＜5101＞ 3539+259
グッドイヤーの鉱山・建設用車両向けタイヤ事業を買収。
ファーマフーズ＜2929＞ 1142 +76
売り方の買い戻し優勢の展開が続く。
商船三井＜9104＞ 4810 +241
ONEの業績上振れを織り込む動きに。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6320 +390
SOX指数の反発受けて半導体関連の一角にはリバウンド。
ユニチカ＜3103＞ 308 +15
先週には環境配慮型不燃透明シート販売を発表しているが。
スルガ銀行＜8358＞ 1192 +49
茂木幹事長の発言受けて早期利上げ期待も。
楽天グループ＜4755＞898.7 +28.3
25日線レベルを支持線として意識も。
FPパートナー＜7388＞ 3045 -200
水戸証券では投資判断を格下げ。
TOTO<5332> 4071 -130
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き下げ。
コスモス薬品<3349> 12585 -445
22日強い動きのドラッグストア株は全般戻り売り。
ヤマシンフィルタ<6240> 505 -20
トランプラリー一服による利食い売りが続く。《CS》
スポンサードリンク