*16:27JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は143円15銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円19銭 高値143円21銭 安値142円84銭 引け143円15銭

売買高総計27728枚

2年 462回 0.333％

5年 170回 0.580％

10年 375回 1.034％

20年 189回 1.841％

債券先物9月限は、143円19銭で取引を開始。日銀の利上げ観測の再燃による売りが継続し、143円21銭から142円84銭まで下げた。売り一巡後は買いがみられ、143円台に反発して引けた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.45％、10年債は4.17％、30年債は4.38％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.42％、英国債は4.07％、オーストラリア10年債は4.24％、NZ10年債は4.33％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（4.25％に据え置き予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.9万件、前回：22.2万件）

・21:30 米・7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：2.9、6月：1.3）

・21:45 ラガルドECB総裁会見

・22:00台 南ア中銀行が政策金利発表（8.25％に据え置き予想）

・23:00 米・6月景気先行指数（前月比予想：-0.3％、5月：-0.5％）

・02:45 ローガン米ダラス連銀総裁開会あいさつ（ダラス/アトランタ連銀共催会合）

・05:00 米・5月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（4月：+1231億ドル）

・07:05 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁座談会参加（ダラス/アトランタ連銀共催会合）

・08:45 ボウマン米FRB理事基調講演（ダラス/アトランタ連銀共催会合）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》