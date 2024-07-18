*08:27JST 7/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（41198.08、+243.60）

・米原油先物は上昇（82.85、+2.09）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（41097.69、-177.39）

・ナスダック総合指数は下落（17996.93、-512.41）

・1ドル＝156.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（40240、大阪比-840）

・SOX指数は下落（5408.71、-395.32）

・VIX指数は上昇（14.48、+1.29）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・貿易収支（6月）

・カドス・コーポレーションが新規上場

・豪失業率（6月）

・中国SWIFTグローバル支払いCNY（6月）

・ユーロ圏新車販売台数（6月）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・英失業率（6月）

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（7月）

・米景気先行指数（6月）

・米対米証券投資（5月）

・米ボウマンFRB理事が基調講演

・米ダラス連銀総裁が会議で開会の辞

・米サンフランシスコ連銀総裁がダラス連銀とアトランタ連銀共催の座談会に参加《ST》