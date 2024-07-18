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前日に動いた銘柄 part2 きずなHD、GreenB、ロゴスHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 きずなHD、GreenB、ロゴスHDなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
ミマキエンジニアリング＜6638＞ 1756 -141
新規材料ないが25日線割れ以降は見切り売り圧力。
SHIFT＜3697＞ 12280 -745
岩井コスモ証券では目標株価を引き下げ。
古野電気＜6814＞ 2256 -176
業績・配当予想上方修正も出尽くし感が優勢に。
ローツェ＜6323＞ 28060 -1820
半導体製造装置株の下落に押される。
東京エレクトロン＜8035＞ 33390 -2690
ASMLやTSMCなどの決算発表接近も買い手控え材料に。
KOKUSAI ELECTRI＜6525＞ 5650 -200
半導体株安で16日大幅高の反動強まる。
レーザーテック＜6920＞ 31740 -1660
TSMC時間外下落などで半導体関連安い。
IDOM＜7599＞ 1200 -29
第1四半期大幅増益決算発表後は出尽くし感優勢。
ディスコ＜6146＞ 60610 -2850
主力の半導体関連からは資金流出の流れで。
メタプラネット＜3350＞ 129 +27
帯状疱疹後の神経疼痛治療薬の再申請目指す方針を引き続き材料視。
SIGグループ＜4386＞ 673 +100
AIスタートアップ企業のコーピーと業務提携。
フューチャーベンチャーキャピタル＜8462＞ 849 +79
人材紹介フランチャイザー企業を子会社化。
ジャパンエンジンコーポレーション＜6016＞ 19110 +920
造船関連株が総じて買い優勢の流れで。
石川製作所＜6208＞ 2125+185
防衛関連の材料株として関心高まる。
ザインエレクトロニクス＜6769＞ 1946 +276
上半期業績予想を上方修正。
GMOフィナンシャルホールディングス＜7177＞ 696 -113
子会社の貸倒引当金で上半期は大幅減益に。
インターライフ＜1418＞ 289 -28
第1四半期大幅増益決算で16日に急伸。
ハイブリッドテク＜4260＞ 589 +53
デジタルマーケティング事業を行うドコドアを子会社化。
ビザスク＜4490＞ 1392 +90
第1四半期の営業黒字転換受け16日ストップ高。17日も買い優勢。
AHCグループ＜7083＞ 1947 -193
上期決算と初配実施発表で16日人気化。17日は売り優勢。
BeeX<4270> 3925 +180
引き続き第1四半期営業利益36.9％増を好感。
Jフロンティア<2934> 2788 -0
24年5月期決算短信発表延期を引き続き嫌気。
きずなHD<7086> 2116 +374
25年5月期営業利益42.2％増予想で16日ストップ高。17日も買い人気継続。
マーキュリーRI<5025> 591 -49
16日大幅高の反動安。
AnyMind<5027> 1263 +32
Google Cloud生成AIパートナーのエコシステムに参加。
GreenB<3913> 873 +150
ウエストHD<1407>と資本業務提携で16日ストップ高。17日も買い人気継続。
ロゴスHD<205A> 3035 +500
引き続き今期51.6％営業増益予想など好感。《CS》
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