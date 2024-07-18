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今日の注目スケジュール：貿易収支、豪失業率、欧ECBが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、豪失業率、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(6月) -2310億円 -1兆2213億円
08:50 輸出(6月) 7.3％ 13.5％
08:50 輸入(6月) 9.9％ 9.5％
カドス・コーポレーションが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2900円)
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(6月) 4.47％
10:30 豪・失業率(6月) 4.1％ 4.0％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(6月) -3.0％
15:00 英・失業率(6月) 4.3％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.25％ 4.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.2万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月) 2.9 1.3
23:00 米・景気先行指数(6月) -0.3％ -0.5％
29:00 米・対米証券投資(5月) 1231億ドル
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 8.25％ 8.25％
米・ボウマンFRB理事が基調講演
米・ダラス連銀総裁が会議で開会の辞
米・サンフランシスコ連銀総裁がダラス連銀とアトランタ連銀共催の座談会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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