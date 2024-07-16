*08:35JST 7/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40211.72、+210.82）

・ナスダック総合指数は上昇（18472.57、+74.12）

・SOX指数は上昇（5777.71、+2.51）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（41190.68、-1033.34）

・1ドル＝158.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（41090、大阪比-80）

・VIX指数は上昇（13.12、+0.66）

・米原油先物は下落（81.91、-0.30）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事録（2014年1-6月開催分）

・第3次産業活動指数（5月）

・独ZEW期待指数（7月）

・独5年物国債入札

・ユーロ圏貿易収支（5月）

・欧州中央銀行（ECB）が四半期銀行貸出調査発表

・英20年物国債入札

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米輸入物価指数（6月）

・米小売売上高（6月）

・米NAHB住宅市場指数（7月）

・米企業在庫（5月）

・米クーグラーFRB理事が会議で閉会挨拶

・カナダ消費者物価指数（6月）《ST》