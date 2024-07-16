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7/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 7/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40211.72、+210.82）
・ナスダック総合指数は上昇（18472.57、+74.12）
・SOX指数は上昇（5777.71、+2.51）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（41190.68、-1033.34）
・1ドル＝158.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（41090、大阪比-80）
・VIX指数は上昇（13.12、+0.66）
・米原油先物は下落（81.91、-0.30）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事録（2014年1-6月開催分）
・第3次産業活動指数（5月）
・独ZEW期待指数（7月）
・独5年物国債入札
・ユーロ圏貿易収支（5月）
・欧州中央銀行（ECB）が四半期銀行貸出調査発表
・英20年物国債入札
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米輸入物価指数（6月）
・米小売売上高（6月）
・米NAHB住宅市場指数（7月）
・米企業在庫（5月）
・米クーグラーFRB理事が会議で閉会挨拶
・カナダ消費者物価指数（6月）《ST》
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