*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

＜国内＞



株式市場は祝日のため休場(海の日)



＜海外＞

10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％

10:30 中・新築住宅価格(6月) -0.71％

10:30 中・中古住宅価格(6月) 1.0％

11:00 中・GDP(4-6月) 5.0％ 5.3％

11:00 中・鉱工業生産(6月) 4.8％ 5.6％

11:00 中・小売売上高(6月) 3.3％ 3.7％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(6月) 3.8％ 4.0％

11:00 中・不動産投資(6月) -10.5％ -10.1％

11:00 中・住宅販売(6月) -30.5％

11:00 中・調査失業率(6月) 5.0％ 5.0％

15:30 印・卸売物価指数(6月)

18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(5月) -1.0％ -0.1％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:00 ブ・経済活動(5月) 0.01％

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月) -7.0 -6.0

27:00 ブ・貿易収支(先週) 24.65億ドル



中・資金調達総額(6月、15日までに) 18兆2018億元 14兆8018億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに) 13兆3864億元 11兆1364億元

印・輸出(6月) 9.1％

印・輸入(6月) 7.7％

印・貿易収支(6月) -215.00億ドル -237.82億ドル

米・共和党全国大会(18日まで)

中・中国共産党、第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会、18日まで)

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がエコノミック・クラブ・オブ・ワシントンでインタビュー

米・サンフランシスコ連銀総裁が経済とハイテクについて講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》