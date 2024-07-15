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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

2024年7月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(海の日)


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
10:30　中・新築住宅価格(6月)　　-0.71％
10:30　中・中古住宅価格(6月)　　1.0％
11:00　中・GDP(4-6月)　5.0％　5.3％
11:00　中・鉱工業生産(6月)　4.8％　5.6％
11:00　中・小売売上高(6月)　3.3％　3.7％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(6月)　3.8％　4.0％
11:00　中・不動産投資(6月)　-10.5％　-10.1％
11:00　中・住宅販売(6月)　　-30.5％
11:00　中・調査失業率(6月)　5.0％　5.0％
15:30　印・卸売物価指数(6月)
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(5月)　-1.0％　-0.1％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　ブ・経済活動(5月)　　0.01％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月)　-7.0　-6.0
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　24.65億ドル


中・資金調達総額(6月、15日までに)　18兆2018億元　14兆8018億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　13兆3864億元　11兆1364億元

印・輸出(6月)　　9.1％

印・輸入(6月)　　7.7％

印・貿易収支(6月)　-215.00億ドル　-237.82億ドル

米・共和党全国大会(18日まで)

中・中国共産党、第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会、18日まで)

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がエコノミック・クラブ・オブ・ワシントンでインタビュー

米・サンフランシスコ連銀総裁が経済とハイテクについて講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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