*06:50JST 米国株式市場は上昇、大幅利下げ期待（12日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

SEP24

Ｏ 41695（ドル建て）

Ｈ 41855

Ｌ 41040

Ｃ 41265 大証比+95（イブニング比+75）

Vol 13423



SEP24

Ｏ 41635（円建て）

Ｈ 41810

Ｌ 40995

Ｃ 41210 大証比+40（イブニング比+20）

Vol 34692

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.88円換算）で、ファナック＜6954＞、ソフトバ

ンクG＜9984＞、豊田自動織機＜6201＞、HOYA＜7741＞、ディスコ＜6146＞、小松製作所<630

1>、本田技研工業＜7267＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 207.59 3.86 3277 3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.07 -0.02 1748 -2

8035 (TOELY) 東京エレク 113.68 -1.72 35896 196

6758 (SONY.N) ソニー 96.07 0.44 15168 33

9432 (NTTYY) NTT 25.20 0.37 159 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.07 0.18 3327 -8

6501 (HTHIY) 日立製作所 46.93 0.08 3704 3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.36 -1.15 43196 186

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.62 0.56 11563 168

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.92 0.04 6606 -15

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.40 0.87 8005 35

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.68 -0.03 10799 9

8031 (MITSY) 三井物産 470.79 -0.03 3716 -5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.98 0.28 9457 -42

4568 (DSNKY) 第一三共 37.98 0.59 5996 9

9433 (KDDIY) KDDI 14.19 0.02 4481 -44

7974 (NTDOY) 任天堂 14.13 0.03 8923 7

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.15 -1.01 6181 1

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.59 0.41 1715 11.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.70 -0.07 4326 -44

6902 (DNZOY) デンソー 16.23 0.32 2562 -19.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.96 0.18 6303 19

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.16 0.66 4604 1

8411 (MFG.N) みずほFG 4.34 0.03 3426 18

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.70 0.21 23208 13

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.44 0.04 4244 -54

7741 (HOCPY) HOYA 131.15 1.60 20706 181

6503 (MIELY) 三菱電機 35.16 0.01 2776 0

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.35 0.01 3584 7

7751 (CAJPY) キヤノン 27.83 -0.42 4394 -9

6273 (SMCAY) SMC 25.82 0.26 81529 209

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 0.10 1366 -172

6146 (DSCSY) ディスコ 39.90 -1.20 62994 464

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.45 -0.05 1808 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 25.47 0.29 4021 22

6702 (FJTSY) 富士通 16.47 -0.10 2600 9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 87.23 2.13 13772 167

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.73 0.23 6230 -8

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1579 -81

8002 (MARUY) 丸紅 190.39 2.23 3006 9

6723 (RNECY) ルネサス 10.22 0.02 3225 16

6954 (FANUY) ファナック 14.31 0.00 4519 77

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.49 -0.37 3709 9

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.30 1.40 1542 5

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.27 0.19 4779 34

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.07 -0.02 3811 1

6594 (NJDCY) 日本電産 11.18 0.18 7060 35

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.00 0.00 6473 13

4543 (TRUMY) テルモ 17.35 0.07 2739 12.5

8591 (IX.N) オリックス 116.29 0.79 3672 10

（時価総額上位50位、1ドル157.88円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 16.36 2583 172.5 7.16

5020 (JXHLY) ENEOS 10.69 844 30.3 3.72

8630 (SMPNY) SOMPOHD 11.00 3473 91 2.69

6954 (FANUY) ファナック 14.31 4519 77 1.73

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.83 3813 57 1.52

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4421 -665 -13.08

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 1366 -172 -11.18

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.00 4105 -438 -9.64

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1847 -105.5 -5.40

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1579 -81 -4.88



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40000.90 前日比：247.15

始値：39783.28 高値：40257.24 安値：39783.28

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18398.45 前日比：115.04

始値：18303.64 高値：18556.73 安値：18293.60

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5615.35 前日比：30.81

始値：5590.76 高値：5655.56 安値：5590.44

年初来高値：5633.91 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.399％ 米10年国債 4.184％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は247.15ドル高の40,000.90ドル、ナスダックは115.

04 ポイント高の18,398.45で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。

6月生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったものの、ミシガン大消費者信頼感指数

や期待インフレ率の予想外の低下で、大幅利下げ期待も強まり、相場を一段と押し

上げた。終盤にかけて失速も主要企業の好決算への期待も強く、終日堅調に推移し

終了。セクター別では、不動産管理・開発や自動車・自動車部品が上昇した一方、

銀行が下落した。

オンライン中古車販売プラットフォームを提供するカーバナ（CVNA）はアナリスト

の投資判断引き上げで上昇。製薬会社のイーライリリー（LLY）や電気自動車メーカ

ーのテスラ（TSLA）はアナリストの目標株価引き上げでそれぞれ上昇した。通信のA

T&T（T）は現、元顧客データの大規模なサイバー攻撃があり、サードパーティのス

ノーフレーク（SNOW）のクラウドプラットフォーム上のワークスペースで情報が不

正にダウンロードされたことも明らかにし、下落。ソフトウエアソリューション会

社のスノーフレーク（SNOW）も下落。銀行のウェルズファーゴ（WFC）は四半期決算

で純金利収入が市場予想を下回り減益となったことが嫌気され、下落。同業のシテ

ィ・グループ（C）は四半期決算で、費用の高さが警戒され売られた。

航空機メーカーのボーイング（BA）は顧客に、マックス737機の納入がさらに遅れる

可能性を通知したとの報道が嫌気され、下落。オンライン小売のアマゾン（AMZN）

はベゾス前最高経営責任者（CEO）による保有株売却が明らかになり、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は12.11まで下落した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》