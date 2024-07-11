*08:46JST 7/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（41831.99、+251.82）

・NYダウは上昇（39721.36、+429.39）

・ナスダック総合指数は上昇（18647.45、+218.16）

・1ドル＝161.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（42470、大阪比+530）

・SOX指数は上昇（5904.54、+139.34）

・米原油先物は上昇（82.10、+0.69）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・VIX指数は上昇（12.85、+0.34）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・7月限オプション最終売買日

・機械受注（5月）

・対外対内証券投資（先週）

・東京都区部オフィス空室率（6月）

・20年物国債入札

・投信概況（6月）

・十倉経団連会長が記者会見

・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞が決算発表

・韓国中央銀行が政策金利発表

・独消費者物価指数（6月）

・英鉱工業生産指数（5月）

・英商品貿易収支（5月）

・ブラジル小売売上高（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者物価コア指数（6月）

・米アトランタ連銀総裁が講演

・米セントルイス連銀総裁が質疑応答に参加

・米30年物国債入札《ST》