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7/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 7/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（41831.99、+251.82）
・NYダウは上昇（39721.36、+429.39）
・ナスダック総合指数は上昇（18647.45、+218.16）
・1ドル＝161.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（42470、大阪比+530）
・SOX指数は上昇（5904.54、+139.34）
・米原油先物は上昇（82.10、+0.69）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・VIX指数は上昇（12.85、+0.34）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・7月限オプション最終売買日
・機械受注（5月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京都区部オフィス空室率（6月）
・20年物国債入札
・投信概況（6月）
・十倉経団連会長が記者会見
・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞が決算発表
・韓国中央銀行が政策金利発表
・独消費者物価指数（6月）
・英鉱工業生産指数（5月）
・英商品貿易収支（5月）
・ブラジル小売売上高（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価コア指数（6月）
・米アトランタ連銀総裁が講演
・米セントルイス連銀総裁が質疑応答に参加
・米30年物国債入札《ST》
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