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NY金：「独立記念日」の祝日のため休場

2024年7月5日 07:37

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記事提供元：フィスコ

*07:37JST NY金：「独立記念日」の祝日のため休場
NY金先物市場は「独立記念日」の祝日のため休場《CS》

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