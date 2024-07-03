*08:23JST 7/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（40074.69、+443.63）

・NYダウは上昇（39331.85、+162.33）

・ナスダック総合指数は上昇（18028.76、+149.46）

・シカゴ日経先物は上昇（40260、大阪比+150）

・SOX指数は上昇（5544.99、+67.85）

・VIX指数は低下（12.03、-0.19）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝161.40-50円

・米原油先物は下落（82.81、-0.57）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・新紙幣発行

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・石油製品価格（1日）

・連合の2024年春闘の最終集計結果

・厚労省が公的年金の財政検証結果公表

・経済同友会夏季セミナー（5日まで）

・豪小売売上高（5月）

・ロシアGDP（1-3月）

・独10年物国債入札

・ユーロ圏生産者物価指数（5月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がECBフォーラムで閉会挨拶

・ブラジル鉱工業生産（5月）

・ADP全米雇用報告（6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（5月）

・米製造業受注（5月）

・米ISM非製造業景況指数（6月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月11、12日会合分）

・米国株と債券は短縮取引

・カナダ貿易収支（5月）《ST》