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7/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 7/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（40074.69、+443.63）
・NYダウは上昇（39331.85、+162.33）
・ナスダック総合指数は上昇（18028.76、+149.46）
・シカゴ日経先物は上昇（40260、大阪比+150）
・SOX指数は上昇（5544.99、+67.85）
・VIX指数は低下（12.03、-0.19）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝161.40-50円
・米原油先物は下落（82.81、-0.57）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・新紙幣発行
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・石油製品価格（1日）
・連合の2024年春闘の最終集計結果
・厚労省が公的年金の財政検証結果公表
・経済同友会夏季セミナー（5日まで）
・豪小売売上高（5月）
・ロシアGDP（1-3月）
・独10年物国債入札
・ユーロ圏生産者物価指数（5月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がECBフォーラムで閉会挨拶
・ブラジル鉱工業生産（5月）
・ADP全米雇用報告（6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（5月）
・米製造業受注（5月）
・米ISM非製造業景況指数（6月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月11、12日会合分）
・米国株と債券は短縮取引
・カナダ貿易収支（5月）《ST》
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