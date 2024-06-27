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6月27日の日本国債市場：債券先物は142円68銭で取引終了
*18:26JST 6月27日の日本国債市場：債券先物は142円68銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付142円92銭 高値142円92銭 安値142円58銭 引け142円68銭 28697枚
2年 461回 0.349％
5年 169回 0.601％
10年 374回 1.075％
20年 188回 1.911％
27日の債券先物9月限は弱含み。142円92銭で取引を開始し、142円92銭から142円58銭まで下落し、142円68銭で取引を終えた。現物債の取引では10年債の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.75％近辺、5年債は4.35％近辺、10年債は4.34％近辺、30年債は4.47％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.45％、英国債4.13％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 ユーロ圏・5月マネーサプライM3（前年比予想：+1.5％、4月：+1.3％）
・18:00 ユーロ圏・6月景況感指数（予想：96.1、5月：96.0）
・21:30 米・1-3月期GDP確定値（前期比年率予想：+1.4％、改定値：+1.3％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.5万件、前回：23.8万件）
・21:30 米・5月耐久財受注速報値（前月比予想：-0.5％、4月：+0.6％）
・21:30 米・5月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、4月：+0.1％）
・23:00 米・5月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.6％、4月：-7.7％）
・02:00 米財務省・7年債入札
・米大統領選候補者の第1回テレビ討論会《MK》
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