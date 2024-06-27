*18:26JST 6月27日の日本国債市場：債券先物は142円68銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付142円92銭 高値142円92銭 安値142円58銭 引け142円68銭 28697枚

2年 461回 0.349％

5年 169回 0.601％

10年 374回 1.075％

20年 188回 1.911％



27日の債券先物9月限は弱含み。142円92銭で取引を開始し、142円92銭から142円58銭まで下落し、142円68銭で取引を終えた。現物債の取引では10年債の気配が相対的に甘くなった。



＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.75％近辺、5年債は4.35％近辺、10年債は4.34％近辺、30年債は4.47％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.45％、英国債4.13％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 ユーロ圏・5月マネーサプライM3（前年比予想：+1.5％、4月：+1.3％）

・18:00 ユーロ圏・6月景況感指数（予想：96.1、5月：96.0）

・21:30 米・1-3月期GDP確定値（前期比年率予想：+1.4％、改定値：+1.3％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.5万件、前回：23.8万件）

・21:30 米・5月耐久財受注速報値（前月比予想：-0.5％、4月：+0.6％）

・21:30 米・5月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、4月：+0.1％）

・23:00 米・5月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.6％、4月：-7.7％）

・02:00 米財務省・7年債入札

・米大統領選候補者の第1回テレビ討論会《MK》