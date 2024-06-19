*16:20JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は143円95銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円95銭 高値143円98銭 安値143円80銭 引け143円95銭

売買高総計17639枚

2年 461回 0.279％

5年 168回 0.505％

10年 374回 0.929％

20年 188回 1.766％

債券先物9月限は、143円95銭で取引を開始。朝方発表された日銀の4月金融政策決定会合の議事要旨はタカ派的との見方から売りが先行し、143円80銭まで下げた。その後、日銀の国債買い入れ減額方針で財務省が国債発行の年限短期化を検討との報道を受けて買いが優勢になったといわれ、143円98銭まで上げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

休場。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.38％、英国債は4.07％、オーストラリア10年債は4.18％、NZ10年債は4.53％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 南ア・5月消費者物価指数（前年比予想：+5.2％、4月：+5.2％）

・17:00 ユーロ圏・4月経常収支（3月：+358億ユーロ）

・23:00 米・6月NAHB住宅市場指数（予想：46、5月：45）

・米国休場（奴隷解放記念日「ジューンティーンス」）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》