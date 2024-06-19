*07:13JST 米国株式市場は続伸、長期金利低下が支援（18日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

SEP24

Ｏ 38450（ドル建て）

Ｈ 38670

Ｌ 38360

Ｃ 38660 大証比+260（イブニング比+80）

Vol 5434



SEP24

Ｏ 38400（円建て）

Ｈ 38620

Ｌ 38305

Ｃ 38610 大証比+210（イブニング比+30）

Vol 17904

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.86円換算）で、ソフトバンクG＜9984＞、日立製

作所＜6501＞、東京エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、日本たばこ産業＜2914＞、

ディスコ＜6146＞、MS&ADインシHD＜8725＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 194.14 -1.06 3065 13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.83 -0.10 1552 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 112.11 2.56 35395 395

6758 (SONY.N) ソニー 79.63 -1.49 12570 -75

9432 (NTTYY) NTT 23.01 0.05 145 -0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.42 -0.31 3065 6

6501 (HTHIY) 日立製作所 214.29 0.30 16914 254

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.27 0.06 39891 41

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.15 0.66 10466 341

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.35 0.32 6109 16

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.17 -2.18 7275 17

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.62 -0.01 9961 -12

8031 (MITSY) 三井物産 939.39 -9.83 7415 19

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.07 0.03 7948 -44

4568 (DSNKY) 第一三共 33.66 -0.79 5314 3

9433 (KDDIY) KDDI 13.19 -0.05 4164 -13

7974 (NTDOY) 任天堂 13.80 0.46 8714 42

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.79 0.00 5334 22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.81 0.16 1674 4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.33 0.09 4524 40

6902 (DNZOY) デンソー 15.11 0.21 2385 2.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.95 0.20 5036 -13

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.20 0.26 4452 -5

8411 (MFG.N) みずほFG 3.87 0.00 3055 16

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.43 -0.24 22779 19

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 12.67 -0.50 4000 -44

7741 (HOCPY) HOYA 116.72 0.65 18425 70

6503 (MIELY) 三菱電機 31.97 -0.22 2523 3.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.47 0.13 3306 -4

7751 (CAJPY) キヤノン 27.90 0.12 4404 -10

6273 (SMCAY) SMC 24.51 -0.01 77383 203

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 0.05 1342 -138.5

6146 (DSCSY) ディスコ 40.60 -0.30 64091 541

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.34 -0.36 1948 -4.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.53 -0.41 3872 19

6702 (FJTSY) 富士通 15.55 0.34 2455 5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 83.36 0.66 13159 39

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.52 0.03 6479 -9

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1421 -93

8002 (MARUY) 丸紅 189.87 -0.15 2997 6

6723 (RNECY) ルネサス 9.96 -0.11 3143 13

6954 (FANUY) ファナック 13.60 0.04 4294 0

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.68 0.11 3107 20

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.80 -0.40 1410 1.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.30 0.27 4467 17

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.75 0.18 3710 6

6594 (NJDCY) 日本電産 11.51 -0.06 7268 -71

6857 (ATEYY) アドバンテスト 34.60 0.20 5462 56

4543 (TRUMY) テルモ 16.40 0.03 2589 -0.5

8591 (IX.N) オリックス 108.05 0.54 3411 18

（時価総額上位50位、1ドル157.86円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6185 779 14.41

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.15 10466 341 3.37

6762 (TTDKY) TDK 61.60 9724 301 3.19

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.88 2349 49 2.13

6501 (HTHIY) 日立製作所 214.29 16914 254 1.52

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 1342 -138.5 -9.35

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3599 -322 -8.21

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1421 -93 -6.14

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4420 -226 -4.86

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 7.16 1130 -34.5 -2.96



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38834.86 前日比：56.76

始値：38779.12 高値：38936.93 安値：38727.67

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17862.23 前日比：5.21

始値：17856.76 高値：17890.52 安値：17796.88

年初来高値：17862.23 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5487.03 前日比：13.80

始値：5476.15 高値：5490.38 安値：5471.32

年初来高値：5487.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.356％ 米10年国債 4.223％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は56.76ドル高の38,834.86ドル、ナスダックは5.21

ポイント高の17,862.23で取引を終了した。

小売売上高の結果が利下げを正当化するとの見方に寄り付き後、上昇。同時に、景

気への懸念も広がり相場は伸び悩んだ。ハイテクは過去最高値付近からの利益確定

売りも目立ったが、長期金利の低下が支援し、相場は終日底堅く推移。ナスダック

は7営業日連続で過去最高値を更新し終了した。セクター別では、半導体・・自動車

部品が下落、不動産管理・開発が下落。

製薬会社のメルク（MRK）は食品医薬品局（FDA）が同社の肺炎治療ワクチンを承認

し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで、上

昇。スーパーマーケットチェーンのクローガー（KR）や化粧品メーカーのelfビュー

ティー（ELF）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。メキシコ料理レストラ

ンを運営するチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）1株を50株にする分割実施を控

え、上昇。エネルギー資源会社のオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）は著名投資

家のバフェット氏が運営するバークシャー・ハサウエイ（BRK）による同社の株式追

加購入が明らかになり上昇。

航空機メーカーのボーイング（BA）は同社製造の航空機のドアが外れた事象を巡り

最高経営責任者（CEO）が上院議会で証言し、下落した。

住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に決算を発表。内容が予想を上回り

時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》