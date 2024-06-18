*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 笑美面、ダブルエー、リードなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

三井ハイテック＜6966＞ 6278 -533

第1四半期の低進捗をマイナス視。

エニグモ＜3665＞ 320 -20

第1四半期大幅経常減益決算マイナス視。

トレンドマイクロ＜4704＞ 6567 -425

バリューアクトの保有比率が低下。

リコー＜7752＞ 1358 -86

欧州政局不安などを売り材料視か。

チェンジHD＜3962＞ 1157 -66

地合い悪の中で高水準の信用買残重し。

ダブル・スコープ＜6619＞ 534 -37

第1四半期好決算で先週末に急伸。

楽天グループ＜4755＞ 786 -27.6

楽天モバイル単体加入者回線数が700万達成と伝わるが反応薄。

Appier Group＜4180＞ 1268 -42

東海東京証券では目標株価を引き下げ。

日本パワーファスニング＜5950＞ 171 +50

上半期末20円配実施がサプライズに。

メディアリンクス＜6659＞ 245 +22

マイクロ波実用回線上でIP/PTP用いたSTL伝送成功を引き続き材料視。

明豊エンター＜8927＞ 412 +58

業績・配当予想の上方修正を評価。

リード＜6982＞ 793 +100

ランドクルーザー“250”向け外装部品受注を引き続き材料視。

ザイン＜6769＞ 999 +80

光半導体事業への参入を発表。

新田ゼラチン＜4977＞ 787 +8

コラーゲンマイクロファイバーの高速紡糸技術を開発と。

Hamee＜3134＞ 1130 -289

今期業績見通しはコンセンサス下振れ。

HEROZ＜4382＞ 1222 -173

今期純利益は小幅な黒字見通しにとどまり。

スマレジ＜4431＞ 2030 -130

営業利益が前期94.1％増・今期17.2％増予想で前週末人気化。17日は売り優勢。

GA TECH＜3491＞ 1478 -163

24年10月期業績予想を上方修正で前週末人気化。17日は売り先行。

テクノロジーズ＜5248＞ 3845 -155

第1四半期営業損益は0.15億円の赤字。

笑美面＜9237＞ 2806 +500

上期営業利益が0.65億円と従来予想の0.31億円を上回る。

ダブルエー<7683> 2233 +121

株主優待制度の拡充と配当政策の変更（中間配当の実施）を発表。

売れるネット広告<9235> 2103 -57

第3四半期累計の営業損益は1.58億円の赤字だが下値は限定的。

LeTech<3497> 1153 -108

24年7月期売上高予想を下方修正。

ホープ<6195> 200 +14

発行済株式数の8.82％上限の自社株買いを発表。

アールプランナー<2983> 829 -36

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率28.0％で前週末人気化。

17日は売り先行。

MacbeeP<7095> 2721 -109

引き続き今期の年間配当未定など嫌気。《CS》