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前日に動いた銘柄 part2 笑美面、ダブルエー、リードなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 笑美面、ダブルエー、リードなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
三井ハイテック＜6966＞ 6278 -533
第1四半期の低進捗をマイナス視。
エニグモ＜3665＞ 320 -20
第1四半期大幅経常減益決算マイナス視。
トレンドマイクロ＜4704＞ 6567 -425
バリューアクトの保有比率が低下。
リコー＜7752＞ 1358 -86
欧州政局不安などを売り材料視か。
チェンジHD＜3962＞ 1157 -66
地合い悪の中で高水準の信用買残重し。
ダブル・スコープ＜6619＞ 534 -37
第1四半期好決算で先週末に急伸。
楽天グループ＜4755＞ 786 -27.6
楽天モバイル単体加入者回線数が700万達成と伝わるが反応薄。
Appier Group＜4180＞ 1268 -42
東海東京証券では目標株価を引き下げ。
日本パワーファスニング＜5950＞ 171 +50
上半期末20円配実施がサプライズに。
メディアリンクス＜6659＞ 245 +22
マイクロ波実用回線上でIP/PTP用いたSTL伝送成功を引き続き材料視。
明豊エンター＜8927＞ 412 +58
業績・配当予想の上方修正を評価。
リード＜6982＞ 793 +100
ランドクルーザー“250”向け外装部品受注を引き続き材料視。
ザイン＜6769＞ 999 +80
光半導体事業への参入を発表。
新田ゼラチン＜4977＞ 787 +8
コラーゲンマイクロファイバーの高速紡糸技術を開発と。
Hamee＜3134＞ 1130 -289
今期業績見通しはコンセンサス下振れ。
HEROZ＜4382＞ 1222 -173
今期純利益は小幅な黒字見通しにとどまり。
スマレジ＜4431＞ 2030 -130
営業利益が前期94.1％増・今期17.2％増予想で前週末人気化。17日は売り優勢。
GA TECH＜3491＞ 1478 -163
24年10月期業績予想を上方修正で前週末人気化。17日は売り先行。
テクノロジーズ＜5248＞ 3845 -155
第1四半期営業損益は0.15億円の赤字。
笑美面＜9237＞ 2806 +500
上期営業利益が0.65億円と従来予想の0.31億円を上回る。
ダブルエー<7683> 2233 +121
株主優待制度の拡充と配当政策の変更（中間配当の実施）を発表。
売れるネット広告<9235> 2103 -57
第3四半期累計の営業損益は1.58億円の赤字だが下値は限定的。
LeTech<3497> 1153 -108
24年7月期売上高予想を下方修正。
ホープ<6195> 200 +14
発行済株式数の8.82％上限の自社株買いを発表。
アールプランナー<2983> 829 -36
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率28.0％で前週末人気化。
17日は売り先行。
MacbeeP<7095> 2721 -109
引き続き今期の年間配当未定など嫌気。《CS》
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