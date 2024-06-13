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今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(4-6月) 0
08:50 景況判断BSI大企業製造業(4-6月) -6.7
08:50 対外・対内証券投資(先週)
15:15 全銀協会長が会見
16:45 第二地銀協会長が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
10:30 豪・失業率(5月) 4.0％ 4.1％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(4月) 0.6％
21:00 ブ・小売売上高(4月) 0％
21:30 米・生産者物価コア指数(5月) 2.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.9万件
台湾・中央銀行が政策金利発表 2.00％
米・ニューヨーク連銀総裁がイエレン財務長官と討論会
伊・G7首脳会議(15日まで)
米・30年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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