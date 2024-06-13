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今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

2024年6月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(4-6月)　　0
08:50　景況判断BSI大企業製造業(4-6月)　　-6.7
08:50　対外・対内証券投資(先週)
15:15　全銀協会長が会見
16:45　第二地銀協会長が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
10:30　豪・失業率(5月)　4.0％　4.1％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(4月)　　0.6％
21:00　ブ・小売売上高(4月)　　0％
21:30　米・生産者物価コア指数(5月)　　2.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件


台湾・中央銀行が政策金利発表　　2.00％

米・ニューヨーク連銀総裁がイエレン財務長官と討論会

伊・G7首脳会議(15日まで)

米・30年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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