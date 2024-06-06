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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対内・対外証券投資(先週)
10:30 中村日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会で講演、同記者会見
11:00 東京オフィス空室率(5月) 5.38％
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(4月) 50.24億豪ドル
14:45 スイス・失業率(5月) 2.3％
15:00 独・製造業受注(4月) 0.5％ -0.4％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) -0.2％ 0.8％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.25％ 4.50％
21:30 加・貿易収支(4月) -22.8億加ドル
21:30 米・貿易収支(4月) -696億ドル -694億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件
27:00 ブ・貿易収支(5月) 90.41億ドル
英・イングランド銀行(英中央銀行)意思決定者パネル(DMP)調査
欧・欧州議会選挙(9日まで)
シンガポール・インド太平洋経済枠組み(IPEF)閣僚級会合及びクリーン経済投資家フォーラム
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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