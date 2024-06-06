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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など

2024年6月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対内・対外証券投資(先週)
10:30　中村日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会で講演、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(5月)　　5.38％


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(4月)　　50.24億豪ドル
14:45　スイス・失業率(5月)　　2.3％
15:00　独・製造業受注(4月)　0.5％　-0.4％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(4月)　-0.2％　0.8％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.25％　4.50％
21:30　加・貿易収支(4月)　　-22.8億加ドル
21:30　米・貿易収支(4月)　-696億ドル　-694億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　90.41億ドル


英・イングランド銀行(英中央銀行)意思決定者パネル(DMP)調査

欧・欧州議会選挙(9日まで)

シンガポール・インド太平洋経済枠組み(IPEF)閣僚級会合及びクリーン経済投資家フォーラム


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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