*08:21JST 6/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（38711.29、+140.26）

・ナスダック総合指数は上昇（16857.05、+28.38）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38837.46、-85.57）

・1ドル＝154.80-90円

・シカゴ日経先物は下落（38425、大阪比-325）

・SOX指数は下落（5116.27、-36.25）

・VIX指数は上昇（13.16、+0.05）

・米原油先物は下落（73.25、-0.97）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（4月）

・サービス業PMI（5月）

・総合PMI（5月）

・アストロスケールホールディングスが新規上場

・豪GDP（1-3月）

・韓GDP（1-3月）

・中国財新サービス業PMI（5月）

・中国財新総合PMI（5月）

・インドサービス業PMI確定値（5月）

・インド総合PMI確定値（5月）

・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（8日まで）

・独7年物国債入札

・ユーロ圏サービス業PMI（5月）

・ユーロ圏総合PMI（5月）

・ユーロ圏生産者物価指数（4月）

・ブラジル鉱工業生産（4月）

・ブラジルサービス業PMI（5月）

・ブラジル総合PMI（5月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米ADP全米雇用報告（5月）

・米ISM非製造業景況指数（5月）《ST》