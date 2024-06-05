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6/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 6/5
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（38711.29、+140.26）
・ナスダック総合指数は上昇（16857.05、+28.38）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38837.46、-85.57）
・1ドル＝154.80-90円
・シカゴ日経先物は下落（38425、大阪比-325）
・SOX指数は下落（5116.27、-36.25）
・VIX指数は上昇（13.16、+0.05）
・米原油先物は下落（73.25、-0.97）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・毎月勤労統計（4月）
・サービス業PMI（5月）
・総合PMI（5月）
・アストロスケールホールディングスが新規上場
・豪GDP（1-3月）
・韓GDP（1-3月）
・中国財新サービス業PMI（5月）
・中国財新総合PMI（5月）
・インドサービス業PMI確定値（5月）
・インド総合PMI確定値（5月）
・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（8日まで）
・独7年物国債入札
・ユーロ圏サービス業PMI（5月）
・ユーロ圏総合PMI（5月）
・ユーロ圏生産者物価指数（4月）
・ブラジル鉱工業生産（4月）
・ブラジルサービス業PMI（5月）
・ブラジル総合PMI（5月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米ADP全米雇用報告（5月）
・米ISM非製造業景況指数（5月）《ST》
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