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6/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 6/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38923.03、+435.13）
・ナスダック総合指数は上昇（16828.67、+93.65）
・SOX指数は上昇（5152.51、+29.16）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（38571.03、-115.29）
・1ドル＝156.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（38650、大阪比-290）
・VIX指数は上昇（13.11、+0.19）
・米原油先物は下落（74.22、-2.77）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネタリーベース（5月）
・豪経常収支（1-3月）
・台湾台北国際コンピュータ見本市（COMPUTEX、7日まで）
・インド総選挙開票
・スイス消費者物価指数（5月）
・独失業率（失業保険申請率）（5月）
・独2年物国債入札
・南アフリカGDP（1-3月）
・ブラジルGDP（1-3月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）
・米JOLT求人件数（4月）
・米製造業受注（4月）《ST》
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