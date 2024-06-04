*08:27JST 6/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38923.03、+435.13）

・ナスダック総合指数は上昇（16828.67、+93.65）

・SOX指数は上昇（5152.51、+29.16）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（38571.03、-115.29）

・1ドル＝156.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（38650、大阪比-290）

・VIX指数は上昇（13.11、+0.19）

・米原油先物は下落（74.22、-2.77）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネタリーベース（5月）

・豪経常収支（1-3月）

・台湾台北国際コンピュータ見本市（COMPUTEX、7日まで）

・インド総選挙開票

・スイス消費者物価指数（5月）

・独失業率（失業保険申請率）（5月）

・独2年物国債入札

・南アフリカGDP（1-3月）

・ブラジルGDP（1-3月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）

・米JOLT求人件数（4月）

・米製造業受注（4月）《ST》