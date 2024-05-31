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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2024年5月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(5月)　2.1％　1.8％
08:30　失業率(4月)　2.6％　2.6％
08:30　有効求人倍率(4月)　1.28倍　1.28倍
08:50　鉱工業生産指数(4月)　1.7％　4.4％
08:50　小売売上高(4月)　　-1.2％
08:50　百貨店・スーパー売上高(4月)　　6.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(4月)　1.0％　-12.8％
16:30　経団連が会見
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(4月26日-5月29日)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(5月)　　50.4
10:30　中・非製造業PMI(5月)　　51.2
10:30　中・総合PMI(5月)　　51.7
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　2.8％　2.7％
19:30　印・財政赤字(4月)
20:30　印・インフラ産業8業種(4月)　　5.2％
20:30　ブ・基礎的財政収支(4月)　　12億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(4月)　　61.1％
21:00　印・GDP速報値(1-3月)　6.4％　8.4％
21:00　印・年間GDP予想(2024年)　7.7％　7.6％
21:00　南ア・貿易収支(4月)　　73億ランド
21:30　米・個人所得(4月)　0.3％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(4月)　0.3％　0.8％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月)　2.8％　2.8％
21:30　加・GDP(1-3月)　2.0％　1.0％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月)　40.4　37.9


印・外貨準備高(先週)

米・アトランタ連銀総裁が大学の卒業式でスピーチ

シンガポール・アジア安全保障会議(シャングリラ会合6月2日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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