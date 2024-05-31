*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(5月) 2.1％ 1.8％

08:30 失業率(4月) 2.6％ 2.6％

08:30 有効求人倍率(4月) 1.28倍 1.28倍

08:50 鉱工業生産指数(4月) 1.7％ 4.4％

08:50 小売売上高(4月) -1.2％

08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 6.5％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(4月) 1.0％ -12.8％

16:30 経団連が会見

19:00 外国為替平衡操作の実施状況(4月26日-5月29日)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(5月) 50.4

10:30 中・非製造業PMI(5月) 51.2

10:30 中・総合PMI(5月) 51.7

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 2.8％ 2.7％

19:30 印・財政赤字(4月)

20:30 印・インフラ産業8業種(4月) 5.2％

20:30 ブ・基礎的財政収支(4月) 12億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 61.1％

21:00 印・GDP速報値(1-3月) 6.4％ 8.4％

21:00 印・年間GDP予想(2024年) 7.7％ 7.6％

21:00 南ア・貿易収支(4月) 73億ランド

21:30 米・個人所得(4月) 0.3％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(4月) 0.3％ 0.8％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月) 2.8％ 2.8％

21:30 加・GDP(1-3月) 2.0％ 1.0％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 40.4 37.9



印・外貨準備高(先週)

米・アトランタ連銀総裁が大学の卒業式でスピーチ

シンガポール・アジア安全保障会議(シャングリラ会合6月2日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》