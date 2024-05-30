*08:43JST 5/30

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝157.60-70円

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38556.87、-298.50）

・NYダウは下落（38441.54、-411.32）

・ナスダック総合指数は下落（16920.58、-99.30）

・シカゴ日経先物は下落（38315、大阪比-175）

・SOX指数は下落（5219.32、-98.55）

・VIX指数は上昇（14.28、+1.36）

・米原油先物は下落（79.23、-0.60）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（5月上旬）

・2年物国債入札

・台湾GDP（1-3月）

・スイスGDP（1-3月）

・ユーロ圏失業率（4月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・ユーロ圏景況感指数（5月）

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・カナダ経常収支（1-3月）

・米GDP改定値（1-3月）

・米卸売在庫（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売成約指数（4月）

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・米ダラス連銀総裁が講演

・イタリア5年物と10年物国債入札

・コストコ、デルテクノロジーズなど決算発表

・ブラジルは休場《ST》