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5/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 5/30
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝157.60-70円
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38556.87、-298.50）
・NYダウは下落（38441.54、-411.32）
・ナスダック総合指数は下落（16920.58、-99.30）
・シカゴ日経先物は下落（38315、大阪比-175）
・SOX指数は下落（5219.32、-98.55）
・VIX指数は上昇（14.28、+1.36）
・米原油先物は下落（79.23、-0.60）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（5月上旬）
・2年物国債入札
・台湾GDP（1-3月）
・スイスGDP（1-3月）
・ユーロ圏失業率（4月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・ユーロ圏景況感指数（5月）
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・カナダ経常収支（1-3月）
・米GDP改定値（1-3月）
・米卸売在庫（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売成約指数（4月）
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・米ダラス連銀総裁が講演
・イタリア5年物と10年物国債入札
・コストコ、デルテクノロジーズなど決算発表
・ブラジルは休場《ST》
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