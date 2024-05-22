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5/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 5/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39872.99、+66.22）
・ナスダック総合指数は上昇（16832.62、+37.75）
・VIX指数は低下（11.86、-0.29）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38946.93、-122.75）
・1ドル＝156.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（38860、大阪比-80）
・SOX指数は下落（5074.40、-15.96）
・米原油先物は下落（79.26、-0.54）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・貿易収支（4月）
・コア機械受注（3月）
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独10年物国債入札
・ユーロ圏新車販売台数（4月）
・英消費者物価コア指数（4月）
・英生産者物価産出指数（4月）
・米中古住宅販売件数（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月30日-5月1日会合分）
・エヌビディアなど決算発表《ST》
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