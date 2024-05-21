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5/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 5/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39069.68、+282.30）
・ナスダック総合指数は上昇（16794.88、+108.91）
・1ドル＝156.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39295、大阪比+225）
・SOX指数は上昇（5090.35、+107.33）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39806.77、-196.82）
・VIX指数は上昇（12.15、+0.16）
・米原油先物は下落（79.80、-0.26）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・気象庁3カ月予報
・十倉経団連会長の記者会見
・「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップ、「過去25年間の経
済物価情勢と金融政策」を議論（日本銀行）
・首都圏新築分譲マンション（4月）
・豪準備銀行（中央銀行）理事会議事要旨（5月開催分）
・独5年物国債入札
・ユーロ圏経常収支（3月）
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演
・カナダ消費者物価指数（4月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイエレン米財務長官に名誉博士号を授与する
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