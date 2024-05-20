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5/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 5/20
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40003.59、+134.21）
・シカゴ日経先物は上昇（38745、大阪比+5）
・VIX指数は低下（11.99、-0.43）
・米原油先物は上昇（80.06、+0.83）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38787.38、-132.88）
・ナスダック総合指数は下落（16685.97、-12.35）
・1ドル＝155.60-70円
・SOX指数は下落（4983.03、-34.52）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・10年物物価連動国債入札
・産業機械受注（3月）
・経団連による大手企業の春闘第1回集計
・コンビニエンスストア売上高（4月）
・第3次産業活動指数（3月）
・衆院予算委員会
・サウジアラビア皇太子が来日（23日まで）
・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表
・台湾新総統就任
・中国人民銀行の最優遇貸出金利（LPR）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・バー米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が基調講演
・ズームなど決算発表
・インド、スイス、カナダは休場《ST》
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