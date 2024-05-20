*08:24JST 5/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40003.59、+134.21）

・シカゴ日経先物は上昇（38745、大阪比+5）

・VIX指数は低下（11.99、-0.43）

・米原油先物は上昇（80.06、+0.83）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38787.38、-132.88）

・ナスダック総合指数は下落（16685.97、-12.35）

・1ドル＝155.60-70円

・SOX指数は下落（4983.03、-34.52）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・10年物物価連動国債入札

・産業機械受注（3月）

・経団連による大手企業の春闘第1回集計

・コンビニエンスストア売上高（4月）

・第3次産業活動指数（3月）

・衆院予算委員会

・サウジアラビア皇太子が来日（23日まで）

・東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、MS&AD＜8725＞など決算発表

・台湾新総統就任

・中国人民銀行の最優遇貸出金利（LPR）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・バー米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が基調講演

・ズームなど決算発表

・インド、スイス、カナダは休場《ST》