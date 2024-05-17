関連記事
5/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 5/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38920.26、+534.53）
・1ドル＝155.30-40円
・VIX指数は低下（12.42、-0.03）
・米原油先物は上昇（79.23、+0.60）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39869.38、-38.62）
・ナスダック総合指数は下落（16698.32、-44.07）
・シカゴ日経先物は下落（38560、大阪比-330）
・SOX指数は下落（5017.54、-27.54）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国債買いオペ
・中国鉱工業生産指数（4月）
・中国小売売上高（4月）
・中国固定資産投資（都市部）（4月）
・中国不動産投資（4月）
・中国調査失業率（4月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・香港GDP（1-3月）
・ユーロ圏CPI（4月）
・米景気先行指数（4月）
・インド外貨準備高（先週）
・ペルーアジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合（18日まで）
・パウエルFRB議長がジョージタウン大学卒業式でスピーチ《ST》
スポンサードリンク