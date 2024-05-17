*08:25JST 5/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38920.26、+534.53）

・1ドル＝155.30-40円

・VIX指数は低下（12.42、-0.03）

・米原油先物は上昇（79.23、+0.60）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（39869.38、-38.62）

・ナスダック総合指数は下落（16698.32、-44.07）

・シカゴ日経先物は下落（38560、大阪比-330）

・SOX指数は下落（5017.54、-27.54）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国債買いオペ

・中国鉱工業生産指数（4月）

・中国小売売上高（4月）

・中国固定資産投資（都市部）（4月）

・中国不動産投資（4月）

・中国調査失業率（4月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・香港GDP（1-3月）

・ユーロ圏CPI（4月）

・米景気先行指数（4月）

・インド外貨準備高（先週）

・ペルーアジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合（18日まで）

・パウエルFRB議長がジョージタウン大学卒業式でスピーチ《ST》