*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数など

＜国内＞



株式市場は祝日のため休場(振替休日)



＜海外＞

10:45 中・財新サービス業PMI(4月) 52.7

10:45 中・財新総合PMI(4月) 52.7

14:00 印・サービス業PMI確定値(4月) 61.7

14:00 印・総合PMI確定値(4月) 62.2

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 52.9

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 51.4

18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月) -8.3％

20:25 ブ・週次景気動向調査

20:30 ブ・基礎的財政収支(3月) -487億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(3月) 60.9％

22:00 ブ・サービス業PMI(4月) 54.8

22:00 ブ・総合PMI(4月) 55.1



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米・FRBが上級銀行融資担当者調査(SLOOS)を発表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》