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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数など

2024年5月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(振替休日)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(4月)　　52.7
10:45　中・財新総合PMI(4月)　　52.7
14:00　印・サービス業PMI確定値(4月)　　61.7
14:00　印・総合PMI確定値(4月)　　62.2
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　　52.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　　51.4
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月)　　-8.3％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・基礎的財政収支(3月)　　-487億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(3月)　　60.9％
22:00　ブ・サービス業PMI(4月)　　54.8
22:00　ブ・総合PMI(4月)　　55.1


米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

米・FRBが上級銀行融資担当者調査(SLOOS)を発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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