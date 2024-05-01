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5/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 5/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38405.66、+470.90）
・1ドル＝157.60-70円
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（37815.92、-570.17）
・ナスダック総合指数は下落（15657.82、-325.26）
・シカゴ日経先物は下落（38165、大阪比-305）
・SOX指数は下落（4673.30、-92.49）
・VIX指数は上昇（15.65、+0.98）
・米原油先物は下落（81.93、-0.70）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・新車販売台数（4月）
・製造業PMI（4月）
・三井物産＜8031＞、双日＜2768＞など決算発表
・岸田首相がフランス、ブラジルなど外遊
・NZ失業率（1-3月）
・ADP全米雇用報告（4月）
・米JOLT求人件数（3月）
・米建設支出（3月）
・米ISM製造業景況指数（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・FOMC後にパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・米財務省が四半期定例入札の詳細発表
・ファイザー、アフラック、メットライフ、AIG、クアルコム、イーベイなど決算発
表
・韓国、台湾、中国、香港、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、マレー
シア、インドネシア、インド、パキスタン、トルコ、ロシア、ドイツ、フランス、
ベルギー、オランダ、イタリア、スペイン、南アフリカは休場《ST》
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