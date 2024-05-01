*08:35JST 5/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38405.66、+470.90）

・1ドル＝157.60-70円

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（37815.92、-570.17）

・ナスダック総合指数は下落（15657.82、-325.26）

・シカゴ日経先物は下落（38165、大阪比-305）

・SOX指数は下落（4673.30、-92.49）

・VIX指数は上昇（15.65、+0.98）

・米原油先物は下落（81.93、-0.70）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・新車販売台数（4月）

・製造業PMI（4月）

・三井物産＜8031＞、双日＜2768＞など決算発表

・岸田首相がフランス、ブラジルなど外遊

・NZ失業率（1-3月）

・ADP全米雇用報告（4月）

・米JOLT求人件数（3月）

・米建設支出（3月）

・米ISM製造業景況指数（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・FOMC後にパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・米財務省が四半期定例入札の詳細発表

・ファイザー、アフラック、メットライフ、AIG、クアルコム、イーベイなど決算発

表

・韓国、台湾、中国、香港、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、マレー

シア、インドネシア、インド、パキスタン、トルコ、ロシア、ドイツ、フランス、

ベルギー、オランダ、イタリア、スペイン、南アフリカは休場《ST》