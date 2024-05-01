*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 中外炉、タムロン、ペプチドリームなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

イチネンHD＜9619＞ 1736 +88

24年3月期業績見込みを上方修正。

商船三井＜9104＞ 4990 +277

25年3月期営業利益は47.4％増予想。

JPX＜8697＞ 3707 -87

25年3月期営業利益は9.7％減予想。

中外炉＜1964＞ 3350 +417

25年3月期営業利益は74.0％増予想。発行済株式数の1.74％上限の自社株買い発表。

クラウドワークス＜3900＞ 1346 +33

生成AI事業のAICEと業務提携。

SBIリーシング＜5834＞ 3365 -300

25年3月期の営業利益予想7.3％増、成長率鈍化で売り先行。

タムロン＜7740＞ 7360 +1000

第1四半期大幅増益がサプライズに。

ペプチドリーム＜4587＞ 2022 +400

ノバルティスとのペプチド創薬における提携を拡大。

三菱電機＜6503＞ 2773 +380

今期業績ガイダンスは市場想定を大きく上振れ。

SBテクノロジー＜4726＞ 2943 +397

ソフトバンク実施のTOB価格にサヤ寄せ続く。

三益半導体工業＜8155＞ 3680 +445

信越化学工業によるTOB価格サヤ寄せが継続。

日立製作所＜6501＞ 14620 +1145

決算想定線も株主還元策の強化をポジティブ視。

日本精線＜5659＞ 1334 +172

今期増益見通しや中期計画も評価。

ネットプロHD＜7383＞ 221 +21

値頃感強く地合い改善で短期資金の値幅取り。

四国電力＜9507＞ 1310.5 +130.5

前期大幅上振れ着地や増配で。

さくらインターネット＜3778＞ 5910 +660

新株の発行登録を発表も今期大幅増益見通しを買い材料視。

アイザワ証券グループ＜8708＞ 1763 +163

株主還元の強化方針を引き続き買い材料視。

小松製作所＜6301＞ 4755 +491

高水準の自社株買い発表を買い材料視。

ロードスターキャピタル＜3482＞ 3410 +320

第1四半期は大幅経常増益決算に。

プレミアグループ＜7199＞ 2223 +279

今期の増益・大幅増配見通しを評価。

トクヤマ<4043> 3260 +333.5

引き続き今期大幅増益見通しを評価材料視。

正興電機製作所<6653> 1432 +114

上半期営業利益予想を上方修正。

カゴメ<2811> 4032 +208

第1四半期好決算で通期予想を上方修正。

マキタ<6586> 4603 +395

今期はコンセンサス上回る増益ガイダンスで安心感。

ミスミグループ本社<9962> 2583 +175.5

自社株買いなど株主還元強化をポジティブ視。

東光高岳<6617> 2216 +159

ガイダンス嫌気で先週末は急落も。

住友商事<8053> 4155 +246

米エリオットが数百億円規模を投資と伝わる。

ACCESS<4813> 1453 +79

IOWN関連株としての期待感再燃も。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4255 +240

ロックアップ解除による需給懸念も一巡で。

アイシン<7259> 5993 +356

先週末は決算受けて大幅安となったが。

エムスリー<2413> 1691.5 -186.0

今期ガイダンスはコンセンサスを大幅下振れ。《CS》