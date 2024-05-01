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前日に動いた銘柄 part1 中外炉、タムロン、ペプチドリームなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 中外炉、タムロン、ペプチドリームなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
イチネンHD＜9619＞ 1736 +88
24年3月期業績見込みを上方修正。
商船三井＜9104＞ 4990 +277
25年3月期営業利益は47.4％増予想。
JPX＜8697＞ 3707 -87
25年3月期営業利益は9.7％減予想。
中外炉＜1964＞ 3350 +417
25年3月期営業利益は74.0％増予想。発行済株式数の1.74％上限の自社株買い発表。
クラウドワークス＜3900＞ 1346 +33
生成AI事業のAICEと業務提携。
SBIリーシング＜5834＞ 3365 -300
25年3月期の営業利益予想7.3％増、成長率鈍化で売り先行。
タムロン＜7740＞ 7360 +1000
第1四半期大幅増益がサプライズに。
ペプチドリーム＜4587＞ 2022 +400
ノバルティスとのペプチド創薬における提携を拡大。
三菱電機＜6503＞ 2773 +380
今期業績ガイダンスは市場想定を大きく上振れ。
SBテクノロジー＜4726＞ 2943 +397
ソフトバンク実施のTOB価格にサヤ寄せ続く。
三益半導体工業＜8155＞ 3680 +445
信越化学工業によるTOB価格サヤ寄せが継続。
日立製作所＜6501＞ 14620 +1145
決算想定線も株主還元策の強化をポジティブ視。
日本精線＜5659＞ 1334 +172
今期増益見通しや中期計画も評価。
ネットプロHD＜7383＞ 221 +21
値頃感強く地合い改善で短期資金の値幅取り。
四国電力＜9507＞ 1310.5 +130.5
前期大幅上振れ着地や増配で。
さくらインターネット＜3778＞ 5910 +660
新株の発行登録を発表も今期大幅増益見通しを買い材料視。
アイザワ証券グループ＜8708＞ 1763 +163
株主還元の強化方針を引き続き買い材料視。
小松製作所＜6301＞ 4755 +491
高水準の自社株買い発表を買い材料視。
ロードスターキャピタル＜3482＞ 3410 +320
第1四半期は大幅経常増益決算に。
プレミアグループ＜7199＞ 2223 +279
今期の増益・大幅増配見通しを評価。
トクヤマ<4043> 3260 +333.5
引き続き今期大幅増益見通しを評価材料視。
正興電機製作所<6653> 1432 +114
上半期営業利益予想を上方修正。
カゴメ<2811> 4032 +208
第1四半期好決算で通期予想を上方修正。
マキタ<6586> 4603 +395
今期はコンセンサス上回る増益ガイダンスで安心感。
ミスミグループ本社<9962> 2583 +175.5
自社株買いなど株主還元強化をポジティブ視。
東光高岳<6617> 2216 +159
ガイダンス嫌気で先週末は急落も。
住友商事<8053> 4155 +246
米エリオットが数百億円規模を投資と伝わる。
ACCESS<4813> 1453 +79
IOWN関連株としての期待感再燃も。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4255 +240
ロックアップ解除による需給懸念も一巡で。
アイシン<7259> 5993 +356
先週末は決算受けて大幅安となったが。
エムスリー<2413> 1691.5 -186.0
今期ガイダンスはコンセンサスを大幅下振れ。《CS》
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