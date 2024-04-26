ＱＰＳ研究所　大幅に反発、国交省の大規模技術実証事業2件に採択／新興市場スナップショット

*09:27JST <5595> ＱＰＳ研究所 3400 100

大幅に反発。国土交通省「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ3）」の大規模技術実証事業2件に採択されたと発表している。「次世代機器等を活用した河川管理の監視・観測の高度化に資する技術開発」（自社に交付される補助金は0.88億円）と「次世代機器等を活用した道路管理の監視・観測の高度化に資する技術開発」（同0.49億円）。事業期間は、いずれも28年3月まで。25年5月期以降の業績に与える影響は精査中としている。《ST》