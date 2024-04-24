*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ

精密機器が上昇率トップ。そのほか電気機器、輸送用機器、卸売業、機械なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか陸運業、パルプ・紙、不動産業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 11,756.59 ／ 4.31

2. 電気機器 ／ 4,669.13 ／ 3.36

3. 輸送用機器 ／ 5,407.72 ／ 2.64

4. 卸売業 ／ 4,064.96 ／ 2.37

5. 機械 ／ 3,176.79 ／ 2.13

6. 建設業 ／ 1,736.23 ／ 1.83

7. ガラス・土石製品 ／ 1,509.06 ／ 1.81

8. 保険業 ／ 2,264.27 ／ 1.76

9. 証券業 ／ 616.2 ／ 1.71

10. サービス業 ／ 2,893.34 ／ 1.62

11. 鉱業 ／ 705.29 ／ 1.60

12. 化学工業 ／ 2,628.51 ／ 1.43

13. 金属製品 ／ 1,439.81 ／ 1.43

14. その他金融業 ／ 1,051.76 ／ 1.06

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,784.37 ／ 0.91

16. 小売業 ／ 1,771.94 ／ 0.81

17. 情報・通信業 ／ 5,466.91 ／ 0.77

18. 銀行業 ／ 316.04 ／ 0.74

19. 繊維業 ／ 668.27 ／ 0.66

20. 石油・石炭製品 ／ 1,799.15 ／ 0.56

21. 非鉄金属 ／ 1,456.64 ／ 0.47

22. その他製品 ／ 4,718.56 ／ 0.46

23. ゴム製品 ／ 4,973.03 ／ 0.43

24. 海運業 ／ 1,616.54 ／ 0.39

25. 医薬品 ／ 3,528.21 ／ 0.21

26. 水産・農林業 ／ 596.33 ／ 0.19

27. 空運業 ／ 241.49 ／ 0.14

28. 鉄鋼 ／ 810.32 ／ 0.12

29. 食料品 ／ 2,283.19 ／ 0.12

30. 不動産業 ／ 2,113.28 ／ -0.01

31. パルプ・紙 ／ 563.12 ／ -0.29

32. 陸運業 ／ 2,090.65 ／ -0.38

33. 電力・ガス業 ／ 595.21 ／ -0.56《CS》