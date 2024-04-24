関連記事
東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか電気機器、輸送用機器、卸売業、機械なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか陸運業、パルプ・紙、不動産業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 11,756.59 ／ 4.31
2. 電気機器 ／ 4,669.13 ／ 3.36
3. 輸送用機器 ／ 5,407.72 ／ 2.64
4. 卸売業 ／ 4,064.96 ／ 2.37
5. 機械 ／ 3,176.79 ／ 2.13
6. 建設業 ／ 1,736.23 ／ 1.83
7. ガラス・土石製品 ／ 1,509.06 ／ 1.81
8. 保険業 ／ 2,264.27 ／ 1.76
9. 証券業 ／ 616.2 ／ 1.71
10. サービス業 ／ 2,893.34 ／ 1.62
11. 鉱業 ／ 705.29 ／ 1.60
12. 化学工業 ／ 2,628.51 ／ 1.43
13. 金属製品 ／ 1,439.81 ／ 1.43
14. その他金融業 ／ 1,051.76 ／ 1.06
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,784.37 ／ 0.91
16. 小売業 ／ 1,771.94 ／ 0.81
17. 情報・通信業 ／ 5,466.91 ／ 0.77
18. 銀行業 ／ 316.04 ／ 0.74
19. 繊維業 ／ 668.27 ／ 0.66
20. 石油・石炭製品 ／ 1,799.15 ／ 0.56
21. 非鉄金属 ／ 1,456.64 ／ 0.47
22. その他製品 ／ 4,718.56 ／ 0.46
23. ゴム製品 ／ 4,973.03 ／ 0.43
24. 海運業 ／ 1,616.54 ／ 0.39
25. 医薬品 ／ 3,528.21 ／ 0.21
26. 水産・農林業 ／ 596.33 ／ 0.19
27. 空運業 ／ 241.49 ／ 0.14
28. 鉄鋼 ／ 810.32 ／ 0.12
29. 食料品 ／ 2,283.19 ／ 0.12
30. 不動産業 ／ 2,113.28 ／ -0.01
31. パルプ・紙 ／ 563.12 ／ -0.29
32. 陸運業 ／ 2,090.65 ／ -0.38
33. 電力・ガス業 ／ 595.21 ／ -0.56《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均大引け：前日比907.92円高の38460.08円 4/24 15:03
- 日経平均は811円高、内外主要企業の決算などに関心 4/24 14:41
- 日経平均VIは低下、株価大幅高で警戒感が緩和 4/24 14:18
- 日経平均は856円高、海外株堅調で東京市場の株価支援要因に 4/24 13:51
- 米国株見通し：伸び悩みか、目先のインフレ指標を見極め 4/24 13:51