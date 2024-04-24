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ドリーム・アーツ　「SmartDB(R)」がSaaS型ワークフロー市場で3年連続ナンバーワンを獲得

2024年4月24日 15:06

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記事提供元：フィスコ

*15:06JST ドリーム・アーツ---「SmartDB(R)」がSaaS型ワークフロー市場で3年連続ナンバーワンを獲得
ドリーム・アーツ＜4811＞は23日、民間調査会社のテクノ・システム・リサーチの調査の結果、2023年におけるSaaS型ワークフローの市場において、業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」が市場シェア32.3%でナンバーワン、従業員数1,000名以上の企業においては54.7%で3年連続のナンバーワンを獲得したことを発表。なお、本調査はSaaS型ワークフロー市場の市場規模や、同サービスを提供する各社の動向を調査したもので、国内市場・BtoB向けサービスが対象。《SO》

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