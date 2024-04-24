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ファインデックス　医療システム導入・販売実績2024年4月1日現在(最新)

2024年4月24日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST ファインデックス---医療システム導入・販売実績2024年4月1日現在(最新)
ファインデックス＜3649＞は22日、2024年4月1日現在の医療システム導入・販売実績(最新)を発表。

主要製品導入件数は、画像ファイリングシステムClaioが1,544件（そのうち病院版眼科ソリューションが435件）、電子カルテREMORAが875件、周産期システムMapleNoteが79件、文書作成システムDocuMakerが649件、紙・デジタル管理文書システムC-Scanが173件である。

導入ユーザー数は、前月から13件増え、2,013件となった。国立大学病院シェアは75.0％である。《SO》

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