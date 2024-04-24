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ファインデックス 公文書管理システム「DocuMaker Office」の導入実績2024年4月1日現在(最新)
記事提供元：フィスコ
*14:49JST ファインデックス---公文書管理システム「DocuMaker Office」の導入実績2024年4月1日現在(最新)
ファインデックス＜3649＞は22日、同社の公文書管理システム「DocuMaker Office」の導入実績(最新)を発表。
「DocuMaker Office」の4月1日現在の導入件数は36件で、前月より4件増えた。
「DocuMaker Office」は、自治体・公的企業向け、公文書管理システムで公文書管理法に基づき、収受→起案→決裁→施行→保存→廃棄までの一連の公文書管理業務をスムーズかつ効率的に行えるシステム。《SO》
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