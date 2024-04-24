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NY金：弱含みで2342.10ドル、通常取引開始前に2304.60ドルまで下落
記事提供元：フィスコ
*07:33JST NY金：弱含みで2342.10ドル、通常取引開始前に2304.60ドルまで下落
NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2342.10 ↓4.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－4.30ドルの2342.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2304.60－2347.90ドル。安全逃避的な買いはさらに縮小。アジア市場で2347.90ドルまで買われたが、ロンドン市場で2304.60ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2337ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
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