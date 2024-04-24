ホーム > マーケット > 金相場 > 記事

NY金：弱含みで2342.10ドル、通常取引開始前に2304.60ドルまで下落

2024年4月24日 07:33

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:33JST NY金：弱含みで2342.10ドル、通常取引開始前に2304.60ドルまで下落
NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2342.10　↓4.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－4.30ドルの2342.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2304.60－2347.90ドル。安全逃避的な買いはさらに縮小。アジア市場で2347.90ドルまで買われたが、ロンドン市場で2304.60ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2337ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》

関連記事

スポンサードリンク

金相場の最新ニュース

RSS

» 金相場の最新ニュースをもっと見る