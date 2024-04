*12:52JST 富士ソフト---「Copilot for Microsoft 365 向け導入支援サービス」の提供を開始

富士ソフト<9749>は19日、顧客の生成AI導入検討から利活用までを支援するため、「Copilot for Microsoft 365 向け導入支援サービス」の提供開始を発表。

Copilot for Microsoft 365 は、Microsoft 365と連携して使用できる生成AIサービス。Microsoft 365アプリ上などからCopilotを呼び出し、日常業務における副操縦士として様々な業務を手助けが可能。

「Copilot for Microsoft 365向け導入支援サービス」では、計画、検証導入、本番導入、利活用推進の4つのフェーズで、ニーズにあった支援を提供するとしている。《SI》