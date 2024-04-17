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今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(3月) 2696億円 -3794億円
08:50 輸出(3月) 7.2％ 7.8％
08:50 輸入(3月) -5.6％ 0.5％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:30 日証協会長が会見
16:15 訪日外客数推計値(3月) 278.8万人
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(1-3月) 4.0％ 4.7％
15:00 英・消費者物価コア指数(3月) 4.5％
15:00 英・生産者物価産出指数(3月) 0.4％
17:00 南ア・消費者物価指数(3月) 5.3％ 5.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.26％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 0.8％ 0.8％
21:00 ブ・経済活動(2月) 0.7％ 0.6％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月) 361億ドル
米・G20財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・ボウマンFRB理事が講演
英・英中央銀行総裁が講演
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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