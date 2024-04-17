ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など

2024年4月17日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(3月)　2696億円　-3794億円
08:50　輸出(3月)　7.2％　7.8％
08:50　輸入(3月)　-5.6％　0.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:30　日証協会長が会見
16:15　訪日外客数推計値(3月)　　278.8万人


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(1-3月)　4.0％　4.7％
15:00　英・消費者物価コア指数(3月)　　4.5％
15:00　英・生産者物価産出指数(3月)　　0.4％
17:00　南ア・消費者物価指数(3月)　5.3％　5.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.26％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(3月)　0.8％　0.8％
21:00　ブ・経済活動(2月)　0.7％　0.6％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月)　　361億ドル


米・G20財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・ボウマンFRB理事が講演

英・英中央銀行総裁が講演

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る