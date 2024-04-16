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ニデック　大幅反発、水冷モジュールの生産能力拡大を発表で

2024年4月16日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST ニデック---大幅反発、水冷モジュールの生産能力拡大を発表で
ニデック＜6594＞は大幅反発。サーバー用の水冷モジュールを生産中のタイにおいて、CDUの生産ラインを増強し、キャパシティを現在の月産200台から6月までに月産2000台に拡大すると発表している。今回の能力増強は米AIサーバーメーカーのSupermicro社への採用を受けてのもの、共同開発製品を生産予定としている。今後も演算サーバーは、空冷式に対し格段に高い冷却能力を持つ水冷式の冷却システムが必須になるとみられ、同製品の成長期待高まる展開に。《ST》

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