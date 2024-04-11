*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、電力・ガス業、銀行業、非鉄金属なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか小売業、精密機器、情報・通信業、パルプ・紙なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 739.03 ／ 3.67

2. 石油・石炭製品 ／ 1,908.05 ／ 2.49

3. 電力・ガス業 ／ 601.23 ／ 2.39

4. 銀行業 ／ 315.93 ／ 2.09

5. 非鉄金属 ／ 1,481.74 ／ 0.78

6. 輸送用機器 ／ 5,592.54 ／ 0.75

7. 証券業 ／ 627.72 ／ 0.73

8. 機械 ／ 3,301.18 ／ 0.62

9. ガラス・土石製品 ／ 1,520.09 ／ 0.56

10. 保険業 ／ 2,254.59 ／ 0.38

11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,758.94 ／ 0.25

12. 電気機器 ／ 4,801.07 ／ 0.21

13. 卸売業 ／ 4,044.51 ／ 0.16

14. 海運業 ／ 1,583.36 ／ 0.08

15. 化学工業 ／ 2,642.68 ／ 0.04

16. 水産・農林業 ／ 589.58 ／ 0.02

17. 鉄鋼 ／ 835.2 ／ 0.00

18. 金属製品 ／ 1,508.56 ／ -0.04

19. 繊維業 ／ 670.32 ／ -0.06

20. ゴム製品 ／ 4,895.87 ／ -0.09

21. 医薬品 ／ 3,515.42 ／ -0.12

22. その他金融業 ／ 1,070.54 ／ -0.24

23. 食料品 ／ 2,255.07 ／ -0.37

24. 空運業 ／ 245.11 ／ -0.40

25. 陸運業 ／ 2,112.64 ／ -0.48

26. 建設業 ／ 1,723.48 ／ -0.58

27. サービス業 ／ 2,929.3 ／ -0.59

28. その他製品 ／ 4,815.17 ／ -0.60

29. パルプ・紙 ／ 576.89 ／ -0.72

30. 情報・通信業 ／ 5,593.23 ／ -0.74

31. 精密機器 ／ 11,133.41 ／ -0.97

32. 小売業 ／ 1,805.61 ／ -0.97

33. 不動産業 ／ 2,120.51 ／ -2.20《CS》